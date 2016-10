Navarro afirma Minerd y ADP jugaran rol estelar en revolución educativa

Barahona.- El ministro de Educación, Andrés Navarro, afirmó hoy ante 24 presidentes de seccionales de la región suroeste del país y parte del comité ejecutivo nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que ambas instituciones jugarán un rol estelar mediante el diálogo y la concertación, en la consecución de los avances a que aspira la población en torno a la Revolución Educativa que impulsa el presidente Danilo Medina, “con lo que estamos seguros podremos saldar gran parte de esa profunda deuda social que arrastramos en la educación”.

Al pronunciar el discurso central en el marco del encuentro con la dirigencia local de la ADP en la región suroeste del país, incluyendo las provincias Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia, Navarro precisó que los planteamientos hechos sobre la problemática que enfrenta la educación, y con ello, los actores estelares que son los profesores, serán llevados a una agenda priorizada en diferentes renglones para encaminar su solución.

El funcionario indicó que quiere mantenerse cerca de los problemas para que nada le resulte indiferente, “y ustedes me pueden ayudar mucho en ese propósito, con paciencia, inteligencia y un esfuerzo conjunto para que este proceso de la Revolución Educativa no quede trunco”.

Refirió que, a partir del último encuentro con la dirigencia media de la ADP, programado para celebrarse en Santiago, “desarrollaremos una ruta crítica conjunta que implicará el resto de este año y todo el 2017, inmersos en ese necesario diálogo transparente, que generará un camino sano que nos ayudará a paliar con creces los acuciantes problemas materiales y humanos que hemos conocido en cada uno de los informes presentados por ustedes”.

Asimismo, Navarro llamó a la ADP a ser solidaria, pero no así cómplice frente a males o irregularidades que observe durante el proceso de la Revolución Educativa, “porque con ese apoyo de ustedes, no me temblará el pulso frente a nadie que intente dañar la credibilidad del Minerd”.

Con relación a la problemática que enfrentan los profesores y sus familiares en los servicios que ofrece el hospital del Seguro Médico para Maestros (SEMMA), Navarro dijo que el primer paso para resolverlos es con una reestructuración del consejo de dirección de esa institución, siempre con el concurso de la ADP, “dado que se hace urgente mejorar la prestación de servicios médicos en ese centro asistencial”.

Manifestó que asumirá la mejora del Semma en el marco de una serie de prioridades que agenda el Minerd, y que incluye un mayor apoyo para las instituciones llamadas a capacitar y desarrollar a los profesores como el Instituto Nacional de Formación y Capacitación de los Maestros (INAFOCAM) y el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), entre otros organismos.

Durante el encuentro, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, tuvo a su cargo el discurso de bienvenida, escenario en el que destacó los recorridos que realiza el ministro Navarro, acompañado de una comisión técnica, donde evalúa personalmente las condiciones estructurales de los diferentes planteles escolares para disponer inmediata solución, además de conocer la realidad que viven los docentes.

Precisó que, tanto “estos encuentros con el gremio de profesores, además de los recorridos personales que realiza el ministro Navarro por los planteles escolares, son una señal inequívoca de que esto no será una pérdida de tiempo, sino una valiosa oportunidad de diálogo entre la ADP y el Ministerio de Educación, y que se producirán soluciones en el menor tiempo posible, más que palabrerías, siempre diciendo sólo la verdad de lo que está ocurriendo en el sistema educativo nacional”.

El presidente del Comité Ejecutivo de la ADP consideró que con la gran gestión que está realizando el ministro Navarro, en tan corto tiempo de designado, “se está robando el corazón de la educación y de sus actores como son los profesores, profesoras y personal administrativo, pensando incluso en los lugares recónditos y vulnerables de todo el territorio nacional”.

Durante el encuentro realizado en el Auditórium Doctor Antonio Méndez de la extensión regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 24 dirigentes medios adepeístas hicieron un resumen verbal de sus respectivos informes con los detalles de las condiciones físicas de los diferentes planteles escolares, avances y necesidades inmediatas, así como las inquietudes de los docentes y personal administrativo.

Se trata del séptimo de 8 encuentros regionales programados entre la ADP y el Minerd, en un espacio de diálogo directo que persigue consensuar la realidad que vive el sistema educativo dominicano, tomando como base la mejoría de la calidad de la educación, la vida y capacitación de los docentes y personal administrativo, entre otras áreas vitales para alcanzar avances en la Revolución Educativa que impulsa el presidente Danilo Medina.

Ante el ministro Navarro y parte de la dirección ejecutiva nacional de la ADP, expusieron 24 presidentes de las seccionales municipales de Galván, Los Ríos, Tamayo, Villa Jaragua y Neyba, pertenecientes a la provincia Bahoruco, así como Oviedo y Pedernales, de la provincia Pedernales; Cristóbal, Duvergé, La Descubierta, Mella, Postrer Río y Jimaní, de la provincia Independencia; Cabral, Vicente Noble, Polo, Paraíso, Las Salinas, La Ciénaga, Jaquimeyes, Fundación, Enriquillo, El Peñón y Barahona, de la provincia Barahona.

Después de este encuentro con la dirigencia media de la ADP pertenecientes a las provincias Bahoruco, Pedernales, Independencia y Barahona, de la región suroeste del país, sólo restará una consulta final en el Cibao Central, que se llevará a cabo en Santiago de los Caballeros.

El ministro Navarro estuvo acompañado de una comisión técnica integrada por los viceministros Denia Burgos, de asuntos Técnicos y Pedagógicos; Víctor Sánchez, de Planificación; Ramón Valerio, de Acreditación Docente, y Luis De León, de Descentralización, así como Julio Santana, director de Gabinete del Minerd; Yury Rodríguez, director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA); Adolfo Cedeño, de Infraestructura Escolar; Milton Torres, de Fiscalización; Geovanny Romero, encargado de Jornada de Tanda Extendida; Frank Cáceres, director de Participación Comunitaria; y Miguel Medina, director de Comunicaciones, entre otros funcionarios.

En tanto que por la dirección ejecutiva de la ADP, además de su presidente Hidalgo, y de los dirigentes medios de las diferentes seccionales, estuvieron presentes Primitiva Medina, vicepresidenta; Franco César Sabino, Sorayda Trinidad, Ermenegildo de la Rosa, Hilario de Jesús Méndez, Samuel Sena, Danilo Caminero, entre otros.