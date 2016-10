Senador Sánchez Roa ve positivo desmonte de subsidio combustible a transportistas

Elías Piña.- El senador de esta provincia fronteriza, Adriano Sánchez Roa, dijo este lunes que la medida del Gobierno de desmontarle el subsidio del gasoil a los transportistas es positiva.

Sánchez Roa resaltó que con los recursos que se estaban invirtiendo en este sector por ese concepto, el gobierno no estaba creando el impacto que debía tener en beneficio de la población.

El legislador oficialista también se mostró de acuerdo que los demás subsidios sean revisados como es el del sector eléctrico y la Barrick Gold, porque a esas instituciones “se les da una carta abierta y con las mismas logran hacer de la suya”.

Indicó que con los recursos que se invertían en ese subsidio desde el gobierno se puede mejor la clase media y baja de país, porque solo para el próximo año se prevé un aumento en exenciones de 231 mil millones a sectores que ya no lo necesitan.

El congresista eliaspiñenses sostuvo que con los referidos recursos el gobierno se ahorraría cerca de 150 millones de pesos con el desmonte del citado subsidio y revisando las exenciones.

JCE

Por otra parte, el alto dirigente del oficialista Partido dela Liberación DominicanaPLD y actual miembro del Comité Central de esa organización dijo, que el Partido Revolucionario Moderno sigue muy perdido de acuerdo a la actitud que han asumido en torno a la escogencia de los jueces que serán selecciónalos para formar ese organismo.

Finalmente, el senador de Elías Piña manifestó que el PRM lo que debió hacer fue si entendía que habían personalidades con capacitad profesional y moral para optar por esa posición, era inscribirlos, pero que ya es muy tarde para hacer esa sugerencia.

Agregó que la escogencia de los referidos jueces hará con personas que no tengan ningún tipo afiliación política para que la misma no sea cuestionada y así se pueda realizar un trabajo acorde con las circunstancias para que no que no quede duda.