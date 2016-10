Lápiz Conciente vuelve a ser noticia, esta vez, aprovechando el lanzamiento de su nuevo álbum, “Latidos”, para mostrar una redención y alivianar la tensión con los medios de comunicación dominicanos y la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

“Se ha tenido una imagen del Lápiz respecto a la prensa que no es la correcta… todo el mundo sabe que soy muy original, también ha sido fruto de la inmadurez y aprovecho que todos están aquí para públicamente subsanar cualquier tipo de diferencia existente en el pasado entre el Lápiz, Acroarte y los medios de la prensa”, inició diciendo Avelino Junior Figueroa Rodríguez, nombre de pila del rapero.

El intérprete de “Yo no te quiero perder” dijo que a sus 33años está iniciando una nueva etapa y se siente comprometido con su país, República Dominicana, para no defraudar y representar su bandera con dignidad y firmeza. Aseguró, además, que no se volverá a tener querellas de su parte.

Ha madurado y estudiado su conducta, dijo a elCaribe, haciendo énfasis en los diferentes acontecimientos de su vida que le han colocado en la palestra en más de una ocasión. Entiende que ha sido de los pocos artistas que ha sabido mantenerse de pie “a pesar de todo lo que se ha tejido a mi persona”, por lo cual pretende aprovechar esta nueva “segunda oportunidad”.

Sin embargo, su “humildad” sigue intacta. Tras preguntarle quiénes encabezan el género urbano en el país, el rapero respondió: “Soy el único artista (dominicano) firmado con Sony Latin Music, el único con 200 millones de reproducciones en YouTube. Yo vivo en República Dominicana y cuando creces te afecta el tú decir lo que tienes y lo que no, entonces el discurso debe cambiar. Soy el único nominado a Premios Juventud, el único que ha cerrado los Billboards Latinos, tengo cinco empresas constituidas, he desarrollado más de 25 artistas aquí, de los más importantes ahora mismo, y tengo el contrato, por una producción, a un artista que más dinero le han dado por hacer un disco”, indicó. “Cuando haces un análisis y preguntas ¿quién es el artista más influyente en República Dominicana? es Lápiz Conciente”, aseguró.

Por otro lado, la producción discográfica que el cantante presentó anoche, es el primero que realiza conla multinacional Sony Music Latin y el quinto de su trayectoria. Cuenta con colaboraciones de Vico C, Belinda, J Álvarez, Vicente García, Natti Natasha, Black Point y Musicólogo.

Explicó que tardó un año y nueve meses la producción del álbum y que le ha permitido descubrir una parte de él que desconocía al interpretar otros géneros.

Según explicó el álbum debutó como número 1 en Estados Unidos, en la isla (República Dominicana y Haití), en RD y número 13 en España.