Expertos analizan el presupuesto

La Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD) realizó un panel con economistas a fin de evaluar el proyecto de ley de presupuesto del año próximo. Los expertos en el área José Rijo, Eduardo García Michel, Ernesto Selman y Roberto Despradel coincidieron en el aumento de la deuda pública y en la dificultad que tendrá el Gobierno para conseguir los ingresos que se propone.



José Rijo aseguró que el déficit presupuestario para el próximo año rondará los 131 mil millones de pesos y no 85 mil como son las estimaciones del Gobierno.



Igualmente, señaló que el proyecto de ley de presupuesto sigue el modelo anterior: sostenerse sobre endeudamiento.



“La composición de la deuda ha cambiado de un 27% que teníamos de deudas en bonos soberanos y bonos externos a un 70%, lo que definiría nuestra deuda como altamente especulativa”, advirtió.



Estimó que para el próximo año los intereses representarán el 28% de los impuestos, aunque el Gobierno estima que serían 23%.



Para Rijo, este proyecto viola la Ley Orgánica de Presupuesto en su artículo 35, que ordena que conjuntamente con la iniciativa debe llegar la estructura de cargo de cada una de las instituciones.



“Se debería transparentar la estructura funcional de cada una de las instituciones, si esto se hiciera no tuviéramos dos ministros de la Presidencia”.



Endeudamiento



En tanto que para el economista García Michel el problema del endeudamiento es “una barbaridad”.



“Se trata de una tendencia que, a la larga, no podrá resistir el país. Es como tirar dinero en un saco sin fondo”.



Dijo que de resolver el problema eléctrico y el del déficit cuasi fiscal del Banco Central el déficit se reduciría significativamente.



Señaló que ha habido avances organizacionales importantes, como la Cuenta Única del Tesoro, el presupuesto consolidado, así como el hecho de haber mantenido el déficit del sector público no financiero en los niveles programados.



Política fiscal no sana



Para Ernesto Selman, la República Dominicana ha llevado una política fiscal no muy sana.



Dijo que el gasto público cerraría en unos 51 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado originalmente. Este, afirma, es un problema. “Si no se financia transparentemente se crean distorsiones”. Se refirió al modelo económico de Brasil, que en el 2014 el 25% de sus ingresos los dedicaba al pago de intereses.



Seguridad jurídica



Mientras, Roberto Despradel se refirió al tema de la seguridad jurídica, señalando que República Dominicana cayó en el ámbito del Poder Judicial.



“Hemos empeorado en términos de justicia. ¿Cómo el Presupuesto juega un rol en esto? La asignación en el 2007 al Poder Judicial era de 1.2% del presupuesto, ahora un 1.3%”. Señaló que la asignación a la Cámara de Cuenta ha bajado de 0.23% en el 2007 al 0.12% en el 2017. “Rendir cuentas es fundamental”, dijo.