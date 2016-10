Imparten Workshop en la Universidad Católica Del Este

Higüey.- ¨Espíritu de Excelencia en la Atención al Cliente en Busca del Efecto WAO¨, fue el tema introductorio y de contenido del workshop o taller de capacitación impartido en esta ciudad a estudiantes y profesionales por el conferenciante transformacional Víctor Familia.

El taller fue realizado desde el 14 hasta 16 de octubre, por la Universidad Católica Del Este (UCADE), en las instalaciones del Salón de Conferencias del Obispado.

Los organizadores Wardys Severino, Enoide Cedeño y Rhadamés González, en representación de la Escuela de Administración Turística de UCADE, y equipo docente, dijeron que la jornada formativa contó con la presencia de 90 participantes entre los que figuraron empresarios de la comunidad dispuestos a alcanzar niveles excepcionales en su desempeño laboral en cuanto al mundo de los servicios y la vida cotidiana.

Para tales fines, Víctor Familia compartió su amplia experiencia en temas de vanguardia como el Liderazgo Transformacional, el Espíritu Emprendedor y Transformación Personal. El también autor del libro “Diario de un Genio” bestseller en AMAZON en Categoría Motivacional, es académico en la Universidad del Caribe, (UNICARIBE).

“Este workshop o taller abarca temas con tópicos modernos vinculados a una gestión eficaz de las empresas y al desarrollo integral del talento humano. La metodología consiste en presentaciones magistrales y dinámicas de grupo e interacciones personalizadas por los integrantes”, explicó Familia, coach de trayectoria nacional e internacional.

El mercadólogo y catedrático empleó el apoyo de la comunicación visual con videos y otras herramientas que motivaron el entusiasmo provocando verdaderos cambios en las actitudes de los participantes, “los participantes con sus conclusiones han expresado los puntos positivos del taller”. Al mismo tiempo irrumpieron las redes sociales comentando sus experiencias.

El coach en su obra cumbre, “Diario de un Genio” animó a los profesionales de la gastronomía y las bebidas a creer y crecer, ver oportunidades en la adversidad y no limitarse ante las precariedades. Aseguró que si el ser humano no sabe hacia donde dirige sus metas en la vida, acaba de llegar a su destino, “quien no sabe para donde va, ya llegó”.

En la actualidad, La Altagracia, en específico, Bávaro-Punta Cana, son las zonas destinadas al servicio hotelero, turístico y cultural, recurriendo a mano de obra tecnificada y de calidad. La Escuela de Alimentos y Bebidas, A y B; ha desempeñado una ardua labor en la formación y capacitación de elenco empresarial y producción.

El montaje académico y la logística técnica estuvo conformada por la ministra Brígida Santana, de la Unidad de Educación Continuada (UCADE) y el director general de A y B Masters, Juan Febles.