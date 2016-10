AT&T supuestamente está negociando compra de Time Warner

NEW YORK (AP) — Varios reportes que citan fuentes no reveladas señalan que la gigante telefónica AT&T está en negociaciones avanzadas para comprar Time Warner, propietaria del estudio cinematográfico Warner Bros., así como de HBO y CNN.

Se dice que AT&T está ofreciendo 80.000 millones de dólares o más en un enorme acuerdo que cambiaría el panorama de los medios de comunicación.

La adquisición combinaría un gigante de las telecomunicaciones con un negocio líder en telefonía celular, con DirecTV y servicio de internet con una empresa que transmite algunos de los programas de entretenimiento más populares del mundo, incluyendo "Game of Thrones", "The Big Bang Theory" y el basquetbol profesional. Sería la más reciente de varias uniones entre propietarios de redes de distribución digital —pensemos en compañías de cable y telefónicas— y empresas de entretenimiento y proveedores nuevos, todas ellas pensadas para apuntalar negocios levantados por internet.

El periódico The Wall Street Journal reportó el sábado que las juntas directivas de AT&T y Time Warner se estaban reuniendo para aprobar el acuerdo. Las llamadas de The Associated Press a esas compañías en busca de comentario no fueron respondidas de inmediato.

Agencias reguladoras tendrían que autorizar el acuerdo. Las acciones de AT&T, como es común en adquirientes de acuerdos grandes, cayeron ante los reportes, y cerraron el viernes con un retroceso de 3%.

Compañías que proporcionan conexiones de telefonía e internet están invirtiendo en medios de comunicación para encontrar nuevas fuentes de ingresos y asegurar no quedar relegados a ser simplemente "actores mudos". Verizon compró AOL el año pasado y ahora propuso un acuerdo a Yahoo para construir un negocio de anuncios publicitarios digitales. Comcast adquirió NBCUniversal en 2011.

AT&T ha estado activo también.

Después de que fue descartado su intento de comprar a su competidor T-Mobile en 2011 debido a la oposición de reguladores, la compañía adquirió la empresa de televisión satelital DirecTV por 48.500 millones de dólares. Se espera que AT&T ofrecerá hacia el final del año un paquete de transmisión digital, DirecTV Now, dirigido a la gente que ha abandonado su suscripción de TV por cable o nunca ha tenido una.

La presión sobre AT&T ha sido intensa.

La venerable compañía con raíces que se remontan a Alexander Graham Bell ha lidiado con una disminución en el crecimiento de los servicios inalámbricos, dado que la mayoría de los estadounidenses ya tienen smartphones, y enfrenta nuevos competidores para esos negocios por parte de compañías de cable. Comcast planea lanzar el próximo año un servicio de telefonía celular para sus clientes.

Comprar Time Warner puede ser "un buen movimiento defensivo" contra Comcast en momentos en que la gigante del sistema de cable continúa involucrándose en negocios nuevos, dijo el viernes en una nota Jonathan Chaplin, analista de New Street Research. Comcast compró el estudio de cine DreamWorks Animation en agosto.

Varios analistas dicen que el acuerdo de AT&T probablemente enfrentará oposición del gobierno federal.