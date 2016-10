Pacquiao vuelve al ring con ansias de éxito

Manny Pacquiao, ganador de ocho coronas mundiales en otras tantas categorías -único en la historia del boxeo en lograrlo-, volverá al cuadrilátero, y de esa forma dejará atrás su palabra empeñada cuando afirmó que “colgaba los guantes”. El cinco de noviembre, en el Thomas Mack Center de la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada (Estados Unidos), el estelar púgil filipino enfrentará al estadounidense-mexicano Jessie Vargas.



En la pelea estará en disputa el cinturón welter, en poder de Vargas, avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB). En su más reciente combate, realizado el pasado siete de mayo, Pacquiao derrotó por amplia decisión unánime a Timothy Bradley, con quien antes protagonizó dos pleitos. De las tres peleas con Bradley Pacquiao salió airoso en dos.



Para los analistas, Pacquiao “tiene la necesidad” de salir airoso, y en forma contundente. En efecto, los mismos expertos creen que el filipino va a derrotar, y podría ser por nocaut, a Vargas.



Si se logra ganar sin dejar dudas, analizan expertos, está garantizado que Pacquiao todavía no le dirá adiós a los ensogados. Según reportes del campeón de entrenamiento del ex-campeón welter y mediano junior, sus condiciones físicas están “en inmejorables condiciones”.



Se asegura que cuando suba al cuadrilátero a contender con Vargas todo será positivo... ¡porque se presentará “mejor que nunca”. El estelar gladiador de guardia zurda, y dueño de un poderoso gancho de izquierda, se mantiene callado, casi ni da declaraciones a la prensa, porque, al parecer, quiere hablar con sus puños el cinco de noviembre.



¿Y qué vendría después?



Para los más agudos analistas Pacquiao todavía tiene una “espinita clavada” tras ser derrotado por el estadounidense Floyd Mayweather Jr. La llamada “Pelea del siglo”, que celebraron Pacquiao y Mayweather, montada el dos de mayo de 2015 en la arena del emblemático hotel MGM de Las Vegas, concitó la atención del mundo deportivo. Sin embargo, el resultado -a favor de Mayweather- no satisfizo a una considerable cantidad de fanáticos, e incluso a un segmento de la prensa especializada en boxeo.



Claro, los más calificados expertos no cuestionaron la victoria del invicto peleador estadounidense, que confundió, desde el primer round, al filipino.



Creen que Pacquiao, cuando logre su triunfo sobre Vargas, de inmediato él y su equipo pondrán su vista hacia Mayweather quien aunque está retirado (¿?) de los ensogados, podría volver a contender, “siempre y cuando sea con el actual senador del Congreso de Filipinas”.



La estrategia de Pacquiao



Pacquiao, en su enfrentamiento con Vargas, tendrá la estrategia y boxeo de siempre: Combatir sin parar, a la ofensiva, e irse de tú a tú con su rival. Freddie Roach, quien ha sido entrenador de Pacquiao por más de 15 años, está confiado en que su pupilo subirá al cuadrilátero “en la mejor condición física”.



En una reciente declaración ofrecida a la prensa de Filipinas, Roach reveló que Pacquiao, quien casi cumple 38 de edad, “todavía trabaja más que cualquier boxeador con el que he trabajado. Ha tenido un horario matador durante este campo de entrenamiento, pero ha sido muy productivo. Hay que verlo para creerlo”.



Los analistas, prácticamente por consenso, no tienen dudas de que Pacquiao, aunque sin nunca subestimar a Vargas, será el ganador del pleito del cinco de noviembre en el coliseo Thomas Mack Center de Las Vegas, Nevada, en el que estará en diputa el cinturón welter avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).



Pacquiao, quien presenta expediente profesional de 58-7 con 38 victorias por nocaut, sabe -aunque no la ha declarado de manera oficial- que con una victoria ante Vargas tendría garantizado un nuevo combate millonario con Mayweather.