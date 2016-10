Sacan a 10 mil que cobraban en Salud

Unas diez mil personas que recibían salarios sin desempeñar ninguna función, presumiblemente del área de Asistencia Social, fueron excluidas de la nómina del Ministerio de Salud, luego de un saneamiento realizado con la asesoría del Gobierno de los Estados Unidos.

Así lo reveló el representante de IntraHealth International, Pape Gaye, organización dedicada a mejorar el desempeño de los sistemas de salud de más de 100 países, asociada a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, quien sostuvo que la purga de la nómina representó un ahorro anual de US$6 millones (RD$279 millones que están siendo usados para contratación de nuevo personal, mejorar los centros de salud y los salarios del personal médico y auxiliar.



Gaye felicitó al gobierno por poner en el centro de la discusión el tema de la salud, ya que a su juicio, no es posible alcanzar los objetivos de desarrollo, si no se presta la debida atención al sistema sanitario y sus servidores, y se mejora el acceso equitativo de la población a la atención primaria.



Gaye habló durante un encuentro encabezado por la ministra Altagracia Guzmán Marcelino y el embajador de los Estados Unidos en el país, James Brewster, donde se presentaron los avances de la implementación del programa Capacity Plus, para mejorar el desempeño de más de 11 mil trabajadores de la salud de distintas áreas.



Allí, la directora de recursos Humanos del Ministerio de Salud, Mayra Minaya, destacó que las auditorías de personal, arrojaron que en un solo hospital había más de 400 empleados sin funciones. “Estaban en la nómina, pero usted no sabía dónde estaban”.



Explicó que el Ministerio ha enfatizado en la ubicación idónea de los recursos humanos conforme al área de competencia, la evaluación de desempeño y la igualación salarial de acuerdo a la función.

Directores de hospitales se nombran por concurso

El director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, reiteró que los directores de hospitales serán nombrados por concurso de oposición, y no necesariamente serán médicos, pues lo importante es que tengan habilidades de gestión. “Decir reforma equivale a decir cambio; y allí donde hay cambio es porque hay voluntad política”, subrayó la ministra de Salud.