Fallece el Dr. Félix Meyreles, pediatra de SFM

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– Con profundo dolor la comunidad francomacorisana recibió este viernes el sentido fallecimiento del reconocido pediatra de generación doctor Félix Meyreles, quien supo destacarse por su ejercicio profesional al servicio de su comunidad, con entrega plena por los más necesitados.



El doctor Meyreles deja un gran vació en la comunidad de San Francisco de Macorís, quien despide con profundo dolor a un pilar de la pediatría local y maestro de la medicina, su partida deja un inmenso vacío en miles de familias y en la sociedad francomacorisana, a la que dedicó su vida.



El doctor Meyreles fue mucho más que un pediatra; fue el médico de confianza de incontables niños y niñas en la región Nordeste, un profesional caracterizado por su entrega incondicional, calidez humana y dedicación absoluta al bienestar de la niñez. Su trayectoria ejemplar lo consolidó como uno de los pilares del reconocido Centro Médico Dr. Ovalle.



Su legado se extiende por generaciones, habiendo acompañado a miles de familias en el cuidado de sus hijos desde la infancia hasta la adolescencia.



La noticia de su deceso ha conmocionado a la ciudad, que hoy rinde tributo a un hombre que consagró su existencia a salvar vidas y a aliviar el sufrimiento.



Los restos del doctor Félix Meyreles serán expuestos en la funeraria Fuente de Luz. El horario para dar el último adiós será este sábado 28 de junio desde las 8:00 AM hasta las 2:00 PM. Para el domingo 29 de junio, sus restos estarán expuestos de 8:00 AM a 11:00 AM, momento en el que se realizará una misa de cuerpo presente. Finalmente, a las 12:00 del mediodía, el doctor Meyreles recibirá cristiana sepultura.



La comunidad de San Francisco de Macorís despide con respeto y gratitud a un ser humano excepcional, cuyo impacto perdurará en la memoria de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo.



Con la muerte del doctor Félix Meyreles suman cinco los médicos que tuvieron que ver juntos al doctor Domingo Ovalle con la fundación del Centro Médico doctor Ovale, uno de los centros de salud más emblemático de la región por su calidad y los servicios de la medicina que allí se brindan a los pacientes ,y que con el tiempo sus instalaciones han sido totalmente modernizadas.



Entre los médicos de generaciones que han fallecido se encuentran el doctor Domingo Ovalle, los hermanos Luis y Abigail García, y este viernes la muerte del doctor Félix Meyreles.