Ministro de Cultura encabeza X Feria del Libro Dominicano en Nueva York 2016

Nueva York.- El ministro de Cultura, Pedro Vergés, encabeza el acto inaugural de la Feria del Libro Dominicano en Nueva York, a celebrarse desde este viernes hasta el domingo próximo en la sede de la escuela secundaria George Washington, en Manhattan.

La apertura de la feria, organizada por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, a través del Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos, contará con la participación de la artista Andre Veloz y el espectáculo Cabaret Bachata.

Gala de recibimiento

El pasado jueves, la dirección de la X Feria del Libro dominicano celebró su Cena de Gala para darles la bienvenida a los escritores y expositores participantes, encabezados por el ministro de Cultura, escritor Pedro Vergés, quien llegó al evento con una delegación oficial integrada por los poetas Cayo Claudio Espinal, viceministro de Cultura, y Alexis Gómez Rosa, director general del Libro y la Lectura.

Durante la Gala, la directora ejecutiva de la Feria del Libro Dominicano en Nueva York, Joanna Herrera, le dio la bienvenida a los escritores y expositores, e invitó al público a participar en el programa de 178 actividades que se realizarán en el evento, que incluye conferencias, paneles, presentaciones de libros, teatro, conversatorios, talleres, exhibición de pinturas y exhibiciones de películas.

Programa y libros que circularán

En el programa de actividades se prevé que el ministro Vergés dicte la conferencia “Políticas Culturales del Ministerio de Cultura de RD” el sábado a las 11 de la mañana; el viceministro Cayo Claudio Espinal tendrá una lectura titulada "Poesía Contextualista", y Alexis Gómez Rosa dictará la conferencia “Los poetas en la Guerra de Abril de 1965”, además, presentará los libros La tregua de los mamíferos y Marginal de una lengua que persigue su forma precedido de Ferryboat de una noche invertebrada.

Entre los libros que se pondrán en circulación durante la feria figuran: Autobiografía en el agua, de Soledad Álvarez; Las Tumbas de los Trujillo, de Franklin Gutiérrez; Andrés López de Medrano: criollismo, dominicanidad e hispanismo, de Alejandro Arvelo; Caléndula, de Kianny N. Antigua; Abril del 65, visión poética y Cultura y Literatura, de Mateo Morrison; El Hilo de la Memoria, de Jacqueline Donado, invitada especial de Colombia; Narraciones breves en New York, de Pastora Hernández; y Acústica del límite, de Ángela Hernández, Premio Nacional de Literatura 2016, en República Dominicana.

Así como Mi oruga no quiere comer / My Caterpillar doesn’t want to eat, de Elizabeth Balaguer; El día más claro llueve, de Dulce Elvira de los Santos; ¿Tú entendiste?, porque yo no, de Leibi Ng; El soñado desquite, de José Alejandro Peña, homenajeado de Virginia; Matar al Padre y Mujer de la Lámpara encendida, de Rosa Silverio; Memoirs of a Weird Preteen, de Gladys Montolío; y Semiótica del Arte y mediaciones artísticas, de Odalís Pérez.

Dedicatoria de la Feria

En su décimo aniversario, la Feria del Libro Dominicano en Nueva York está dedicada a dos destacados escritores quisqueyanos, el ensayista, filólogo y académico Orlando Alba, radicado en Utah, y la poeta y activista cultural Yrene Santos, residente en la ciudad de Nueva York.

Durante la feria Orlando Alba pondrá en circulación su obra Una mirada panorámica al español antillano; e Yrene Santos su poemario Septiembre casi termina y otros poemas, publicados por Ediciones del Comisionado en la Editora Nacional.

La X Feria del Libro Dominicano en Nueva York además homenajeará a los escritores dominicanos residentes en el estado de Virginia, el poeta José Alejandro Peña y el poeta y ensayista Rei Berroa, y a los escritores de la comunidad colombiana en los Estados Unidos, representados por Carlos Aguasaco y Jacqueline Donado.