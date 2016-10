Mujer pide ayuda para hacer trasplante de riñón a su hijo de 13 años

Una mujer solicita ayuda económica para hacer un trasplante renal a su hijo de 13 años, debido a que el proceso de diálisis al que es sometido tres veces por semana, ya no es suficiente.

La señora Odalís Rosario Rodríguez se lamentó porque ya no cuenta con los recurso económicos para costear los gastos que conlleva el tratamiento para Samuel Flores Rosario.

Rosario indicó que su hijo necesita un trasplante de riñones de emergencia por lo que solicita a las manos bondadosas que le colaboren para ella salvar la vida de su niño.

“Mi hijo no tiene vida porque si a él no lo dializan lunes, miércoles y viernes, sino lo trasplantan no tendrá vida, tocaré todas las puertas posible”, expresó Rosario.

Odalís Rosario dijo que para donaciones las pueden hacer en el Banco Popular al número de cuenta 120-490867 el cual está a su nombre o contactarla al número 829-787-1423.