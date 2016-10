RD registra casi 4 mil casos de tuberculosis en lo que va de año

Hasta septiembre pasado, se habían registrado en el país unos 3,090 casos de tuberculosis, según reveló ayer la encargada del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud, Belkis Medina. La funcionaria explicó que el 80% de los casos se concentra en diez provincias de alta concentración poblacional, como Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, Puerto Plata, La Vega, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, San Cristóbal y Peravia.



Indicó que los esfuerzos de las autoridades van dirigidos a detectar a aquellas personas que todavía no saben que tienen la enfermedad y así evitar que contagien a otros, pues cada persona infectada tiene el potencial de transmitirla a entre diez o veinte personas.



En ese sentido, exhortó a las personas con tos y catarro por más de quince días a buscar atención médica para descartar que tengan la enfermedad.



“El tema son los síntomas, porque tos y catarro por más de quince días son síntomas culturalmente aceptados en nuestro país, no pensamos que tenemos riesgos. Por eso, les invitamos a buscar atención para investigar tuberculosis”.



Sostuvo que para luchar contra la enfermedad que el año pasado afectó a 4,690 personas, se debe hacer un diagnóstico temprano e iniciar el tratamiento lo más rápido posible, y así evitar que más personas se contagien.



Dijo que uno de los desafíos es lograr que los enfermos completen el tratamiento cuya duración es de seis meses.



Afirmó que la única vacuna que existe contra la enfermedad está indicada para los recién nacidos, la cual les protege contra la forma grave del VCG y ha evitado que los niños no mueran a causa de tuberculosis en el país. Resaltó que aún no hay una vacuna eficaz contra la tuberculosis pulmonar, una infección bacteriana que ataca los pulmones y puede dañar otras partes del cuerpo.