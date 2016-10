FBI reabre investigación sobre servidor de Clinton

WASHINGTON. El Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) reabrió la pesquisa sobre el servidor de correo electrónico privado que utilizó la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, mientras era secretaria de Estado (2009-2013). “A colación de un caso no relacionado, el FBI ha tenido conocimiento de la existencia de mensajes de correo electrónico que parecen ser pertinentes para la investigación”, indicó su director, James Comey en una carta dirigida a los presidentes de varios comités del Congreso.



“Estoy de acuerdo en que el FBI debe tomar medidas de investigación apropiadas para permitir a los investigadores revisar estos mensajes de correo electrónico para determinar si contienen o no información clasificada, así como para valorar su importancia para nuestra investigación”, agregó el director del FBI.



Comey, quien indicó haber sido informado del asunto este jueves, añadió que “el FBI aún no puede determinar si el material es o no significativo” para la investigación ni cuánto tiempo llevará determinar su impacto en la misma.



La reapertura de la investigación llega a penas semana y media de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, en las que la también exprimera dama se enfrenta al magnate republicano Donald Trump.



Clinton se mostró confiada en que la reapertura de la investigación no modifique la decisión inicial de no recomendar imputación alguna. Subrayó también que es “imperativo” que el director del FBI explique el contenido de los nuevos correos que han llevado a la reapertura de la investigación.



“Pedimos al FBI que publique toda la información que tenga”, dijo la candidata demócrata.