Oliver Heldens y Ottos Knows llegan hoy a “House of Black”

Otto Knows y Oliver Heldens componen la cartelera de artistas que este sábado animarán la fiesta House of Black Costume Party, de Presidente Black.

Otto Knows ya es un nombre consagrado en la escena. Este Dj y productor sueco de música house ha ganado notoriedad con temas como “Lies”, “Parachite” y el más reciente hit “Back where I belong”, junto a Avicii. En el caso de Oliver Heldens, es uno de los nombres más recientes de la escena, pero uno de los de mayor repunte. De hecho, actualmente ocupa el puesto número 8 de los 100 mejores Djs del mundo, de acuerdo con la prestigiosa revista DJ Mag. “Flamingo” y “The Right Song” (junto a Dj Tiesto y Natalie La Rose) forman parte del repertorio de Heldens, quien recientemente anunció una colaboración para los Chainsmokers.



House of Black Costume Party es una fiesta de disfraces de la temporada que presenta Presidente Black, como parte de su nueva plataforma de eventos y campaña. El evento se llevará a cabo esta noche en el salón La Fiesta del Hotel Jaragua. Además de Otto Knows y Oliver Heldens, por República Dominicana completa el line up de la fiesta el vegano Joseant Hidalgo. “Con Presidente Black las noches dan para más, y bajo ese concepto presentamos esta gran fiesta de disfraces, titulada House of Black, el primer evento de la plataforma exclusiva de actividades de Presidente Black, en los que el público podrá vivir las noches dominicanas con más música, más emoción y mucho más actitud”, explica Melissa Martínez, gerente de marca.



House of Black es mucho más que una fiesta de disfraces. Es un concepto en el que la música, la tecnología y experiencias en escena se combinarán con los más ingeniosos vestuarios.