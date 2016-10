El PRM es segunda mayoría del Senado, dicen los juristas

Especialistas en Derecho Constitucional han explicado que la Constitución no deja espacio a dudas de que la segunda mayoría en el Senado la representa el Partido Revolucionario Moderno.



Los juristas Eduardo Jorge Prats y Pelegrín Castillo coinciden en ese planteamiento que también ha expresado el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).



Este miércoles la comisión de Justicia del Senado deberá presentar sus recomendaciones al pleno sobre la solicitud del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de designar al senador de esa organización José Paliza como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en su calidad de segunda mayoría.



El Senado envió a estudio de comisión la solicitud el pasado 20 de octubre con plazo fijo de dos semanas con el alegato de que tres senadores de otros partidos se han constituido en bloque.



Jorge Prats sostiene que el análisis de la conformación del Senado a partir de los resultados de las elecciones de 2016, indica que la segunda mayoría es el PRM.



“Proceder de modo diferente originaría un sensitivo contencioso ante el Tribunal Constitucional, que, aparte de poner en entredicho la labor futura del CNM y sembrar la incertidumbre jurídica sobre las confirmaciones, renovaciones y evaluación de jueces que efectúe el CNM, además, es innecesario, pues el presidente Danilo Medina, en caso de un eventual empate en las votaciones del CNM, tiene siempre un poderosísimo, crucial y jurídicamente incuestionable voto de desempate”, explicó el especialista en Derecho Constitucional.



Expresó que esa prerrogativa constitucional le permite al gobernante dejar “su imprescindible y esperada impronta como mandatario de la nación en el perfil de los integrantes de las altas cortes, en la mejor tradición de los sistemas presidenciales, como ocurre en Estados Unidos, donde cada presidente puede impactar en la conformación de la judicatura mediante el ejercicio de su poder de nominación de jueces, lo cual es una tarea eminente e indefectiblemente política”.



Castillo sostuvo que la única forma de no elegir a un representante del PRM para el CNM sería violando la Constitución. “Aunque hayan formado un bloque porque en todo caso sería una trampa legal usar un subterfugio para burlar el mandato de la Constitución”, subrayó el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Sostuvo que el espíritu de representación en el Consejo Nacional de la Magistratura es para las fuerzas políticas que tengan más votación y que no se deben usar minorías como coalición para desplazar la mayoría. l yanessi espinal



Senado dice interpretará con apego el artículo 178



El presidente del Senado, Reinaldo Pared, dijo que la comisión en su informe debe interpretar correctamente el artículo 178 de la Constitución y establecer la segunda mayoría en el Senado, ya que los senadores Amable Aristy Castro, del PRL; José Hazim del PRSC, y Pedro Alegría, del BIS se han constituido en bloque y deben ser tomados en cuenta. De los tres, Aristy Castro fue alianza del PLD en La Altagracia y Hazin no tiene el apoyo del PRSC.