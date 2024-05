En República Dominicana hay alrededor de 3,000 negocios de ventas de vehículos de motor y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) está enfocada en lograr que todos trabajen “bajo regla”.



Como parte de eso, el organismo recaudador dio ayer un paso significativo hacia la formalización y regulación del comercio de vehículos de motor y remolques en el territorio nacional. La institución que dirige e Luis Valdez Veras entregó las primeras 100 licencias de operación a concesionarios, importadores, distribuidores y vendedores de vehículos de motor y remolques.



Se trata de una disposición contenida en la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y en cumplimiento con el decreto 420-23.



Valdez Veras le dijo a la prensa que se escogieron los primeros cien contribuyentes y que es una modalidad que manda la normativa, que es del año 2017 y que no se había hecho.



“Todos los sectores regulados del país deben tener una licencia de operación, que les faculta para comercializar en el país. Aquí hemos tenido la representación de los concesionarios, importadores y asociaciones de dueños de dealers y ellos están muy contentos porque se está regulando de alguna forma este mercado”, apuntó el funcionario.



Para las empresas que no adquieran su licencia y sigan operando informalmente y sin el permiso de rigor, hay penalidades de tipo pecuniario. El costo de adquirir la licencia es de RD$10,000, renovable a cinco años.



“La licencia no es un tema recaudatorio, sino regulatorio, para ver si por fin tenemos un control de la comercialización de vehículos de motor, y próximamente vendrán otras acciones sobre registros de vehículos de motor”, indicó Valdez Veras.



Durante el acto en el que participaron representantes de las principales asociaciones del sector, el funcionario del organismo recaudador del Estado explicó que a la fecha cuentan con más de 300 licencias emitidas, de las cuales 11 corresponden a concesionarios importadores, 259 a distribuidores importadores y 11 a vendedores y comercializadores.



Estas serán entregadas a través de la Oficina Virtual de cada contribuyente o por correo electrónico.

El funcionario destacó que, entre los beneficios de contar con una licencia de operación de vehículos de motor, está fortalecimiento del comercio lícito, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, promover la transparencia y la legalidad en el ejercicio de las actividades comerciales creando un ambiente empresarial más justo y competitivo.



“Estas piezas legislativas representan un compromiso firme de nuestro Gobierno con la mejora continua de las buenas prácticas tributarias. Son instrumentos legales diseñados con un enfoque claro: apoyar y fortalecer la economía dominicana”, dijo Valdez Veras.



Detalló que la emisión de las licencias se realizó siguiendo procesos transparentes y equitativos.



“Todos los contribuyentes tienen las mismas oportunidades y son tratados con justicia. Esto garantiza que el acceso a estas licencias no esté limitado por factores arbitrarios, sino que ha resultado del cumplimiento de requisitos claros y objetivos”, sostuvo el Director General.



Indicó que las empresas que operan bajo esas licencias contribuyen al crecimiento del país de manera responsable y transparente, lo que atrae inversiones y fomenta la creación de empleo, lo cual beneficia a toda la sociedad.



“Estamos adoptando tecnologías y prácticas que simplifican los trámites y reducen la burocracia. Esto no solo beneficia a los contribuyentes al hacer que los procesos sean más ágiles y accesibles, sino que también mejora nuestra capacidad para garantizar el cumplimiento y la recaudación efectiva de impuestos”, manifestó Valdez Veras.



Puntualizó que el inicio de la emisión de las licencias es un paso significativo hacia un sistema tributario más justo, transparente y eficiente.



“Nos comprometemos a seguir trabajando en colaboración con los contribuyentes y la sociedad en general para lograr nuestros objetivos comunes de desarrollo y bienestar para todos”, precisó.

En el acto estuvieron representantes de las asociaciones de Concesionarios y Fabricantes de Vehículos (Acofave); de Motocicletas (Afamoto), Nacional Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive); de Dealers del Cibao (Adeci); de Jóvenes Importadores de Vehículos Usados y Grupo Unido de la Industria Automotriz (GUIA-RD).

Un mes que cerró con un total de 94,516 millones

Al acto formal de entrega de licencias de ayer asistieron –además- representantes del Ministerio de Medio Ambiente, de la Dirección General de Aduanas, Dirección General e Instituto Nacional de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, así como también representantes de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores y el diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados.



El decreto 420-23 es un mandato de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.Esa medida fue socializada previamente con las distintas entidades del sector. Al término del encuentro, al ser abordado por los periodistas, Luis Valdez habló con entusiasmo y satisfacción sobre las recaudaciones de la DGII, que marchan a ritmo positivo y con números superiores a las metas fijadas por la institución recaudadora. “Tuvimos otro mes de cumplimiento de metas; fue un mes muy retador con 94,516 millones de pesos era la meta y gracias a Dios, a las diez y media de la noche del martes lo logramos. Llevamos 44 meses logrando la meta”, dijo el funcionario.