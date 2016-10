Visa semanal

l Tengo visa de turista, pero quiero una de estudiante. He entrado par de veces a USA y no he tenido problemas. Quiero aprender inglés y luego entrar a la universidad. Tengo 20 años. Dreison.



l R: Si no estás en la universidad todavía, es mejor si te preparas en ingles aquí, para que puedas pasar el examen de inglés para extranjeros y luego aplicar para entrar a la universidad en USA, ya sabiendo inglés. Si todavía estás en el bachillerato y tus padres pueden pagar una escuela privada, entonces, sí vale la pena, inscribirte allá y luego que termines la secundaria, ingresar a la universidad. Recuerda que los extranjeros no pueden estudiar en escuelas públicas con visa de paseo, ni de estudiante.



l Mi esposa es americana y tenemos dos hijos. Queremos sacarles papeles. Yo tengo visa. Mi esposa siempre ha vivido aquí. ¿Qué debemos hacer? Manauri



l R: La ley permite que tu esposa le pueda hacer la residencia americana a sus hijos y cuando entren a USA, se convertirán en ciudadanos americanos. También te puede hacer una petición de residencia, si la familia desea emigrar. El proceso dura unos seis meses y se puede hacer en el Consulado Americano.



l Hola doctor Roque. Mi novia es americana y mucho mayor que yo. Tenemos un año de relación y ella quiere pedirme. Queremos saber cómo es más rápido, si como novios o como esposos. ¿Cómo hago para que no piensen que la relación no es verdadera? Yo soy joven y fuerte, de 31 años y ella tiene 58 pero está más buena que una de 20 to reventa. ¿Pasaremos la prueba? Joe



l R: La diferencia de edad no es lo que determina una relación, para fines migratorios, sino los lazos que han creado como pareja, el tiempo que tienen juntos y el estilo de relación que han llevado. No te preocupes por la edad, sino por demostrar que tienen una relación verdadera y conocida de todos. Es mejor si se casan, aunque tome más tiempo.