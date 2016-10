Belliard disfruta una nueva vida al lado del Señor

Hace poco más de cuatro años que la vida de Ronnie Belliard cambió espiritualmente. Predicar la palabra del Señor ha sido una de las mejores decisiones que el exjugador y hoy mentor del talento joven de los Tigres del Licey, dice, ha dado. Relata que esa paz interna que lleva consigo lo ha hecho ser una persona más entregada con todo lo que hace, así como estar más unido a su familia.



“Es algo que se lo sugiero a todo el mundo. Es algo que te da paz en todos los aspectos de la vida. Es un momento hermoso el que estoy viviendo junto a mi familia”, expresó Belliard.



En 2012, el excapitán azul compartió su testimonio de fe en las redes sociales, en el que habla de la decisión que tomó para seguir al Señor.



“La fama y el dinero no es algo parecido a lo que el Señor me ha mostrado durante este tiempo. La fama y el dinero me enseñaron a mí durante 12 años de matrimonio muchas cosas, muchas de ellas negativas. 12 años de martirio que le di a mi esposa. Hoy, la vida es diferente y tengo una familia muy unida y entregada, gracias al Señor”, expresó Belliard en un video colgado en youtube.com bajo el título “Ronnie Belliard, pelotero de Grandes Ligas, entrega su alma a Dios” en la iglesia Segadores de Vida de la ciudad de Miami, Florida, en febrero de 2012.



En ese mismo templo también se congrega el exjardinero dominicano, Manny Ramírez, junto a su familia.



De regreso con el Licey



Belliard está de regreso en la pelota invernal dominicana tras una ausencia de seis temporadas. El exjugador del cuadro servirá de consejero del nuevo talento que posee el club azul.



“Seré mentor de esos nuevos muchachos que tiene el equipo y que se están abriendo paso en el béisbol profesional”, expresó Belliard. “En el equipo hay un buen grupo de muchachos jóvenes y pienso que puedo ayudar en esa causa, seguir enseñándoles e instruyéndolos en su preparación”, agregó.



Manifestó que nunca estuvo fuera de los 21 veces campeones invernales, pese a que reside en la ciudad de Miami junto a su familia, y que su presencia en el país se hará de manera periódica.



“Siempre venía. Cada vez que llegaba la temporada me daba mi vueltecita por las oficinas del equipo a saludar a mi gente, así como a los jugadores. Nunca me desligué de ellos. Siempre había comunicación”, sostuvo el excapitán azul.



Explicó que una de las funciones que tendrá en el club es ayudar a los jóvenes en varios aspectos del juego, así como contribuir con el desarrollo de éstos dentro y fuera del terreno.



“Trabajaré con ellos en varios aspectos. Será una buena experiencia trabajar con ese talento que viene subiendo y aportarles todo mis conocimiento que por largos años obtuve en el Licey y en las Grandes Ligas”, dijo.



Por otro lado, Ronnie manifestó que está abierto a ocupar cualquier cargo que la gerencia del Licey entienda pueda desempeñar en un futuro no lejano en la pelota invernal, sin descartar la de dirigir.



“Eso dependerá de ellos. Mientras tanto ahora mismo lo que soy es consejero de los muchachos y depende de lo que ellos quieran hacer, ya sea coach de bateo, de la banca, de tercera, instructor del infield, lo que ellos decidan. No me decido yo mismo. Ellos son los que deciden”, apuntó el exjugador del cuadro, quien fue firmado para la organización de los Cerveceros de Milwaukee el dos de junio de 1994.



Tiene una liga en Miami



El béisbol ha sido la pasión de Belliard. Es tanto así, que en la ciudad de Miami tiene una liga de béisbol para niños de 13 años.



“La liga está compuesta por 10 jugadores de 13 años. Es un equipito tremendo. Un equipito que quiere aprender. Los niños no me dan tormento. El que se da tormento soy yo mismo. Soy un mánager rabioso. Defiendo mi equipo hasta la muerte. Si tienen que botarme del juego, lo harán porque defiendo a cada uno de esos diez niños”, sostuvo Ronnie, quien entrena a su hijo en dicha liga.