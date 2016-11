Fallece la periodista Evelin Germán

Falleció la noche de este jueves la periodista de Multimedios del Caribe, Evelin Germán, quien estuvo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Plaza de la Salud, en el Distrito Nacional.

La información fue dada a conocer por uno de sus parientes.

Germán, había sido ingresada hace unos días en referido centro por su condición muy delicada de salud fue diagnosticada el pasado año con cáncer linfoma Hodgkin y por lo que pasó un proceso complicado, pero aun así, mantenía su ánimo.

La joven comunicadora, quien laboraba para CDN Radio desde hace varios años, donde formaba parte de la producción y las redes sociales, cumpliría años este 17 de noviembre.

Sus compañeros de CDN y elCaribe, la recuerdan como una joven alegre y entregada a su trabajo.

Evelin residía en Haina, San Cristóbal junto a sus padres.

Este medio envía el apoyo a sus familiares en este momento de dolor y lamenta la gran pérdida. Ejemplo de presistencia.

Descansa en paz!

A continuación uno de los escritos que Germán colocó en su muro de Facebook tras una entrevista que le hiciera la comunicadora Miralba Ruiz:

“Muchísimas gracias @miralbaruiz @Regrann from @miralbaruiz - EVELIN GERMÁN

La historia de Evelin no es muy diferente a la de las demás guerreras que han pasado o pasan por esta situación...

Evelin fue diagnosticada en febrero de este año con cáncer linfoma Hodgkin y aunque ya lleva más de 8 químios, aún no sabe si ya terminó esta "aventura" como dice ella.

Perseverancia, según ella, es la palabra que mejor la define, pero yo digo que es alegría, esperanza y fortaleza porque a pesar de todo, ella mantiene un ánimo y sonrisas que enamoran a cualquiera. #LaMusaDeMiLunes Va para todas las guerreras que le dan la cara y su mejor sonrisa a todas las adversidades. - #regrann”.