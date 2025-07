ESCUCHA ESTA NOTICIA

Nueva York nunca deja de transformarse. Para los viajeros que buscan novedades y experiencias inolvidables, este 2025 es el momento ideal para redescubrir la ciudad con una agenda cargada de estrenos culturales, sabores emergentes, hoteles de lujo y atracciones únicas.

Lo que debes saber: Lo nuevo que no puedes perderte en Nueva York El Waldorf Astoria reabre con lujos y clásico estilo neoyorquino.

Museos como el Met, Frick y el Museo Judío presentan nuevas salas y exposiciones.

Broadway trae nuevos estrenos y descuentos con NYC Broadway Week.

Nuevos restaurantes, desde fusiones caribeñas hasta experiencias gourmet.

Eventos globales y nuevas experiencias interactivas en toda la ciudad.

Hoteles, cultura y Broadway: una renovación total

Uno de los regresos más esperados es el del icónico Waldorf Astoria, que reabre sus puertas con un enfoque clásico y renovado, incluyendo spa Guerlain y un centro de fitness de alta gama. A su alrededor, Midtown Manhattan también estrena propuestas como Faena New York, con restaurante del chef Francis Mallmann, el moderno Xadia Hotel con rooftop y, en 2026, el Kimpton Midtown NYC.

En Queens, hoteles como el Westin Flushing LaGuardia y el sustentable Rhyland Hotel se posicionan con acceso directo a atracciones como el Citi Field. En el panorama artístico, el Metropolitan Museum of Art reabre el ala Michael C. Rockefeller; The Frick Collection regresa a su sede original, y el Museo Judío culmina su mayor renovación en tres décadas.

Museos, ciencia y experiencias interactivas en Nueva York

Este año, también debutan espacios como el Studio Museum en Harlem y el Bronx Music Hall, mientras que el Museo de Historia Natural estrena la exposición «Encuentros en la Vía Láctea» narrada por Pedro Pascal, junto a un esqueleto de estegosaurio de ocho metros visible hasta 2028. Las artes visuales también brillan con las obras de Amy Sherald en el Whitney Museum y la exposición de moda negra «Superfine» en el Met.

En Broadway, las nuevas temporadas incluyen títulos como Mamma Mia!, Boop! y The Queen of Versailles. Off-Broadway también suma propuestas arriesgadas, mientras que los programas NYC Broadway Week y Off-Broadway Week ofrecen entradas 2×1 en septiembre y octubre.

FAQ: ¿Cuál es el museo más nuevo en Nueva York? El Studio Museum en Harlem y el Bronx Music Hall son algunas de las incorporaciones más recientes. ¿Hay descuentos para shows de Broadway? Sí, en septiembre y octubre se celebra la NYC Broadway Week con entradas 2×1.

Sabores globales, eventos masivos y nuevas alturas

El mundo gastronómico neoyorquino se renueva con Locanda Verde en Hudson Yards, favorito de celebridades como Taylor Swift; XO Mexican Kitchen Bar en Staten Island y Kabawa en Nolita, con fusiones caribeñas. En Chinatown, Binondo trae los sabores de Manila, y Patty Palace, del chef Kwame Onwuachi, destaca con cocina afrocaribeña.

Los estadios también se actualizan: tanto el Yankee Stadium como Citi Field ahora ofrecen sushi, cocina vegana y empanadas. Y si buscas aventuras, prueba Skylift en Top of the Rock, el tour de bagels por West Village o el paseo en yate por la fauna invernal de la ciudad. Para la noche: Broadway After Dark, un show drag por Hell’s Kitchen.

Nueva York también albergará grandes eventos como el US Open, el Maratón de Nueva York, la Copa Mundial de Clubes FIFA y las celebraciones por el bicentenario del Museo de Brooklyn. De cara a 2026, se esperan el Sail4th 250, la Copa Mundial de la FIFA y el aniversario 400 de la fundación de la ciudad.