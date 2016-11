Policías recibirán cursos de ética por internet

Los cursos de ética para policías serán uno de los cuatro programas de educación en línea que estará impartiendo el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) dentro de su nueva plataforma virtual.

La directora de INAP, Celenia Vidal Peralta, explicó que una de las grandes novedades de la nueva plataforma de capacitación que el INAP es un curso de ética de la Policía Nacional, que permitirá alcanzar a los agentes en todo el país y cuyo contenido del programa está siendo preparado por instructores de la misma uniformada.

“Como no tenemos posibilidad de traer a todo el mundo a las instalaciones que tiene la Policía Nacional o nosotros mismos a las aulas que están aquí en el Distrito, a través de los cursos en línea no habrá excusa de no haberlo tomado, porque estarán en toda la geografía nacional”, explicó la directora de INAP.

La plataforma virtual de INAP que fue lanzada esta mañana estará iniciando con cuatro cursos en línea que versan sobre la ética y la transparencia del servidor público. “Pretendemos que nuestro programa de aula virtual pueda satisfacer la amplia necesidad de capacitación que hay dentro del servicio público”, dijo Vidal Peralta. Su idea es que, a falta de recursos para llegar a todos los empleados del Gobierno, con esta plataforma se facilite la capacitación en la geografía nacional.

Los programas que se impartirán son “Ética, deberes y derechos del servidor público”, “Ética pública para las Comisiones de Ética” que pertenecen a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), “perfiles didácticos para la elaboración de materiales virtuales” y por último, “Código de ética para la Policía nacional”. La directora del INAP aseguró que todos los programas iniciarán en enero.

Vidal Peralta señaló que para que los servidores públicos se registren en estos cursos en línea, INAP mantiene contacto con las oficinas de recursos humanos de las instituciones estatales, a nivel local. Y con las oficinas regionales del INAP pretender promover la disponibilidad de esta plataforma, que tendrá capacidad para recibir 500 personas de manera simultánea. Los funcionarios podrán acceder a estos cursos a través de la página web www.inap.gob.do, en la pestaña “INAP Virtual”.

Cuando se le preguntó cómo garantizarían que, por ejemplo, los policías tengan acceso a un computador para recibir estos entrenamientos, Vidal Peralta respondió que en cada estación y oficina del Gobierno hay acceso a internet y allí el empleado tiene la posibilidad de formarse. “Es un asunto de que el supervisor le dé el tiempo necesario para que tome el curso en línea”.