Leonel: izquierda de LA ha reducido fuerza

México. El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, dictó una conferencia magistral sobre “La izquierda de América Latina en tiempos de crisis global”, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El exmandatario afirmó que la izquierda de América Latina ha mermado su fuerza en los últimos años, con la pérdida de varios procesos electorales y la destitución de algunos gobernantes del ala progresista.



Fernández se refirió a lo ocurrido en Brasil, con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff; la derrota electoral sufrida por el partido gobernante en Argentina, la pérdida del referendo por parte del actual presidente de Bolivia, Evo Morales, y el espacio que ha perdido el Partido Socialista Unificado de Venezuela.



Los factores



El también presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) sostuvo que en la situación que atraviesa la izquierda latinoamericana intervienen factores no solo políticos, sino también económicos y sociales, entre los que destacó la crisis financiera global que a su vez ha sido provocada en esencia por la financiarización de la economía.



“Yo pienso que en la medida en que el mundo no se ponga de acuerdo en un mecanismo de regulación global, la cosa se irá agravando”, dijo Fernández, tras afirmar que se está entrando en una nueva fase de incubación de la crisis, con el agravante de que si se produce de nuevo, el planeta no tendrá suficiente recurso para enfrentarla.



Argumentó que la situación de defensiva política en que está la izquierda latinoamericana se debe a que está en el poder en el momento en que empieza a agravarse la crisis financiera global. “Todo el que está en el poder hoy día, en el epicentro de esa crisis, sea de derecha o de izquierda, será derrotado”.

Expresidente dice que hay razones para soñar

Fernández destacó la necesidad de que se construyan nuevas alternativas, y mientras esas llegan. “Se debe ir creando un nuevo sistema civilizatorio que se fundamente en el saber y en la revolución del conocimiento. Yo creo que hay razones para soñar, y hay razones para albergar nuevas alternativas de mejor futuro para los pueblos de América Latina”, puntualizó.