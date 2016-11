Millones asisten a desfile de los Cubs

CHICAGO. David Ross se tomó un selfie frente a una multitud de miles de eufóricos fanáticos. Anthony Rizzo se conmovió casi hasta las lágrimas. Joe Maddon celebró como si estuviese en un concierto de rock. La fiesta que demoró más de un siglo en cuajarse se desató ayer por todo lo alto en Chicago. Los Cachorros y unos cinco millones de fanáticos, según cálculos oficiales, festejaron con un desfile desde Wrigley Field y un rally en el parque Grant, frente al lago Michigan, el primer título de Serie Mundial del equipo en 108 años.



El cátcher Ross y otros jugadores entonaron la canción “Go Cubs Go” en la tarima para el deleite del público. “¡Se nos dio! ¡Se nos dio!”, exclamó el primera base Rizzo.



Gran momento



El mánager Maddon -quien usaba un gorro tejido, lentes oscuros y una camiseta con la frase “We didn’t suck” (No la embarramos)- se deleitó con la escena del mar de azul.

“¡Bienvenidos a Cubstock 2016!”, proclamó Maddon. Este tipo de festejo no tiene precedentes para los fanáticos de los Cachorros, que no habían ganado un título de la Serie Mundial en 108 años hasta que conquistaron la corona el miércoles por la noche con un triunfo en el séptimo partido ante los Indios de Cleveland.



Miriam Santiago dijo que durante los playoffs cargaba con agua bendita, su rosario y una pelota verde para la suerte. Ayer, trajo una máscara de una cabra con dinamita en la boca.



Arropados con banderas con la letra “W’’ (por “Win”, o Triunfo), los fanáticos abarrotaron desde las 7 a.m. (1200 GMT) los trenes y provocaron retrasos en el servicio a pesar de que se aumentó su frecuencia y capacidad.



Laurie Winter se despertó a las 4 a.m. para acudir con su hijo Cooper, de dos años, al festejo en Wrigley. La ciudad también tiñó de azul brillante el río de Chicago para homenajear al equipo.



Ayer era feriado en las escuelas públicas de Chicago, por lo que los 390,000 estudiantes de la ciudad pudieron acudir a las festividades.



El gobernador de Illinois, Bruce Rauner, decretó el día de ayer como el “Día de los Campeones Mundiales Cachorros de Chicago” en todo el estado.