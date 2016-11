Andy Dauhajre cita empresas del país que venden sin facturar Itbis

Restaurantes, bares y cafés: Scory Café, Típico Bonao, El Patio Familiar Zapata, Trattoria La Locanda, Boca Marina, Pollos Sandie, Marisco Caribeño, La Tabacalera, Olivo, El Buen Sazón, Casa Cantábrico, Pez Dorado, Parada La Tinaja, Vista al Mar, Paralelo 031, Samuray, Plaza Merengue, Boga Boga, La Dolcerie, Alta Vista, Sully, Jade Teriyaki, Expresso Jade, Patagonia Grill, Porterhouse Grill, Casa Club Neptunos, Robby Mar, De Freddy Parrillada, Rancho Chito, Mi Parrillada LR, Parador La Estrella, La Parrillita, Forks, Tropical Masur, Xpress by Recel, Dolce Italia, Sabrass, Parada Lechonera, Parador Vista del Mar, Ontario, Aroma, Fly, Kukaramacara, Break Station, Santo Domingo Coffee Shop, América, Giacomo, Food Hall Holding, Square One Food Shop, Lamarches Carnes, Deli Belly, GG Foods, Alimentos RAAG, SG Somos Gourmet, Servicios Alimenticios Cárnicos y Marísticos, Aqualight 3000 Internacional, Pastelitos Amparo, Solo Pastelitos, Hispizza, Fabrizio’s Pizza, Dolce Pizza, Pizza Gallery, Pala Pizza, Sebastián Pizzería, Lopizza y Pizzería La Antillana.



Reposterías, panaderías y catering: Pastry, La Libanesa, Cake Studio, La Campagna, La Cuchara de Madera, Miguelina, Vinicio, Alberto Sánchez, Kissairis, Hermanos Villar, María Aldape, Xocolat, Fresco del Horno, La Baguette, Del Jardín, Panificadora Central, Panificadora Reyes, Bondelic, La Francesa, Heladom, Cool Taste, DHM Buffet, Densy Buffet, Probuffet, Ricos Buffet, Lacar Buffets, K Catering Services, Servicios Gastronómicos del Caribe, Food Service Internacional y Comida Empresarial.



Bebidas y alimentos: Compañía Cervecera Ambev Dominicana, Pasteurizadora Rica, Mercasid, Food Equipment Service, Selección de Alimentos y Bebidas, Molinos Modernos, Industrias Banilejas, Induveca, Turey Agroindustria, Agua Crystal, Agua Planeta Azul, Alimentos Líquidos Industriales, Hielo Cristalizado Central, Nazario Rizek, Endy Agroindustrial 51 y 65, José Paiewonsky e Hijos, Embutidora Lechonera Chito, Sabores Cosco Dominicano, Raya Food Dominicana, Bona, Frito Lay Dominicana, Kentucky Foods Group Limited, Operadora de Servicios Alimenticios LM, Alimentos Mac, Alimentos Balanceados Albaca, Lobarnechea Food Investment, Compañía Alimenticias Industrial Dominico Europea, El Catador, Brugal & Co, Ron Depot Cash & Carry, Tabacalera Galiano, La Aurora, C&P Cigar Club y Saga Cigar Club.



Supertiendas, supermercados y similares: Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Plaza Lama, Distribuidora Corripio, Pricesmart Dominicana, Radiocentro, La Innovación, Ferretería Ochoa, Ferretería Bello, Industrias del Granito Menicucci, Hoyo de Lima Industrial, Dumé Oriental, Casa Edwin, Olé, 100%, Bravo, Summit, La Fuente, Trébol, Xtra, Central, Amigo, Distribuidora Internacional de Alimentos, Mercatodo, Manolín, El Tesoro, Stop Market, Dumé Papelería, Almacenes Unidos, Almacenes El Encanto, Almacenes Iberia, Almacenes León, Almacenes Sema, Almacenes Orientales, Industrias Ibarra, Super Tienda La Alegría, La Concha, Costa Marfil, Cabo de Horno Comercial, Tiendas Broadway, Tiendas Martica, Tienda Festín de Colores, Super Tienda La Alegría, Omar Muebles, Adis Exclusividades, Desechables Núñez, Plaza Pablo Miguelina & Elias, Super Plaza Venezuela, Plaza Florida, Bordados y Algo Más, Encajes La Rosario y Mercería Dumé.



Floristerías, jardinerías y veterinarias: Flowers & Tea Jardinería, Zuniflor, Jardín Constanza, Primavera, Pamela, Veterinaria Del Norte, Continental Veterinaria, Clínica Veterinaria y Agroveterinaria Mabel.



Hoteles y similares: Hilton, Turey, Nacionales 78, SDH, CF, Los Marlin, Century Plaza, Platino, Los Jardines, Transamérica, Inversiones Hoteleras del Cibao, Plaza Monumental, Hospitality Services of Dominican Republic, Riazor, Aloha Sol, Inverplata, Camp David Ranch, Orion Investment Groups, Costasur Dominicana, Blue Jack Tar, Taller Culinario AMC, Inversiones Consuetudo y Guest Services.



Farmacias, lavanderías y similares: Grupo Carol, Los Hidalgos, Invivienda, Reyna, Yna, Corazón de Jesús, Humanitaria Luis Guzmán, Óptica López, Centro Óptico Metropolitano, Lavandería Cristal Dry Cleaners y Metro Laundry.



Medios: Editora Listín Diario, Editora Corripio, Editora de Formas, Editora Prisma, Grupo Diario Libre, Impresora Editora Teófilo, Impacto Urbano, Mercado Media Network, Turbo 98FM Stereo, Radio Climax 100.1 FM y Amor FM.



Transporte, viajes, turismo, eventos y diversión: Cubana de Aviación, Compañía Panameña de Aviación, Viajes Corporativos B&R, Agencia de Viajes Taveras, Viajes Alkasa, Sombrero Tours, Turinter, Grupo Vimenca, Viajes y Eventos del Caribe, Rosedy Tours, Darío Auto Paint, Negociado de Vehículo, Taxi Familiar, Kids Party, Bonchecitos, Ina´s Cumpleaños, Berges Alqui-Fiesta, Excelencia y Eventos, Ferias y Exposiciones del Caribe, El Molino Deportivo, Che Solo Deportes, De Nosotros Deportes y Centro de Trofeos y Útiles Deportivos, Uniformes Deportivos, Operadora de Golf, Club Arroyo Hondo, Centro Español, Club Paraíso, Santiago Basket Ball Club, Santiago Golf Club, Villa Deportiva Freddy, Plaza Central Cinemas, Cinema Centro Dominicano y Sebelen Bowling Center.



Joyería y arte: Stylus Joyería y Relojería, Paloma Joyas Dijogrub, Pro Artesanía Kar y Colores, Arte San Ramón y Foto Estudio A.



Las empresas mencionadas tienen algo en común. Todas forman parte de una muestra de empresas que, en algún momento, han vendido bienes y servicios sin facturar el Itbis correspondiente, a una serie de empresas acogidas a uno de los regímenes de exenciones vigentes en el país. A estas últimas se les exonera el pago del Itbis en las compras locales de los insumos que intervienen directamente en el proceso de producción. Ejecutivos, representantes y relacionados de las empresas beneficiadas, debido quizás a que la Autoridad Tributaria (AT) no ha explicado suficientemente el alcance de esta exención, han incurrido en el error de utilizar el carnet de exención de Itbis para librarse de este impuesto en todo lo que compran, sin importar si los bienes y servicios adquiridos inciden directamente en el proceso de producción.



Han logrado evadir el Itbis que debieron tributar en sus consumos en decenas de restaurantes, en bares y clubs de cigarros, en sus compras de pizzas y pastelitos, biscochos y postres en reposterías, flores, artículos para celebraciones de cumpleaños, artículos deportivos, alimentos y bebidas en supermercados, embutidos, café, cervezas, ron, vinos y cigarros, joyas, enseres y electrodomésticos para el hogar y vehículos de uso familiar, y en sus gastos en farmacias, en hoteles, en tiendas, pasajes aéreos, centros de boliche y anuncios en medios, entre otros.



El año pasado estas empresas realizaron compras locales por RD$51,455 millones. De ese monto, RD$18,697 millones eran compras de bienes y servicios sujetos a Itbis, que en ausencia del carnet de exención, habrían tributado RD$3,323 millones. ¿Cuánto de esas compras no estaba relacionado con la producción de esas empresas? En un país donde la evasión del Itbis fue de 42.6% en el 2015, no sería descabellado asumir que el 30% de dichas compras correspondía a bienes y servicios desligados de la producción de esas empresas. Si ese fuese el caso, las compras realizadas incorrectamente en el 2015 con el carnet de exención de Itbis ascendieron a RD$5,609 millones, generando una pérdida de recaudación de RD$997 millones. Estos estimados son compatibles con el hecho de que la relación compras locales a exportaciones de estas empresas ha aumentado en 22.5% entre el 2010 y el 2015.



Es necesario corregir el error, comenzando con el pago retroactivo del Itbis no realizado más las penalidades correspondientes. No debemos, sin embargo, culpar a quienes han abusado de esta exención, pues esos abusos muchas veces se comenten involuntariamente. Tantos años con exenciones pueden llevarnos a caer en una adicción de tal magnitud que uno llega a pensarse que está exento de todo, incluso de la limosna de los domingos en la Iglesia. La tentación es muy grande. ¿Se imagina usted con un carnet de exención de Itbis en su cartera? ¿No se sentiría tentando a utilizarlo cada vez que tenga que comprar algo que pague Itbis? Ese es el problema que generan las exenciones. Fomentan una especie de “exenciónfilia” que afecta tanto la imagen de la AT como la de los beneficiarios de exenciones.



La forma más efectiva de corregir el error es eliminando el carnet de exención de Itbis y sustituyéndolo por un sistema de drawback o devolución del Itbis para las compras de insumos que inciden directamente en la producción manufacturera. Con un drawback, difícilmente veremos a estas empresas solicitando a la AT que le devuelvan el Itbis pagado en sus compras de pizzas, pastelitos, biscochos, cervezas, ron, vino, tabaco, flores, electrodomésticos, enseres domésticos, joyas y servicios en hoteles, bares y restaurantes. ¿Qué el drawback las obligaría a asumir un costo financiero adicional pues necesitarían un poco más capital de trabajo? Ese costo extra sería insignificante frente al hecho de que los trabajadores de estas empresas beneficiadas de exenciones perciben salarios 9%, 27% y 39% más bajos que los que deven