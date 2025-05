El dominicano Elly de la Cruz, Will Benson y Matt McLain conectaron jonrones, Nick Martínez lanzó siete entradas sin permitir carreras y los Rojos de Cincinnati rompieron una racha de tres derrotas consecutivas al vencer ayer 7-1 a los Medias Blancas de Chicago.



Los Rojos llegaron promediando 2.2 carreras en sus últimos diez juegos y ganaron por tercera vez en 12 encuentros. Martínez (2-4) permitió dos hits y no dio bases por bolas al recetar tres ponches. No ha regalado boletos en sus últimas tres aperturas, cubriendo 19 entradas.



De la Cruz conectó su octavo cuadrangular de la temporada y el tercero en cinco juegos. El de Benson fue el primero y McLain llegó a seis. Esos tres y Gavin Lux tuvieron dos hits cada uno, con Benson impulsando tres carreras.



Bryse Wilson (0-2) lanzó cinco entradas y un tercio, permitiendo siete carreras en diez hits, incluidos los tres jonrones. Miguel Vargas tuvo dos hits e impulsó la única carrera de Chicago en el octavo.



Tampa superó a Toronto



Josh Lowe conectó un jonrón entre sus tres imparables en su primer juego desde que se lesionó en el Día Inaugural, Brandon Lowe disparó dos cuadrangulares y los Rays de Tampa Bay vencieron 8-3 a los Azulejos de Toronto.



Josh Lowe, ya recuperado de una distensión en el oblicuo, anotó tras los jonrones 7 y 8 de la temporada de Brandon Lowe y conectó el suyo propio en el quinto inning, su primero del año. Brandon Lowe terminó de 5-3 con cuatro impulsadas.



Kameron Misner conectó su cuarto bambinazo. José Caballero y Danny Jansen aportaron dos imparables cada uno, incluyendo un sencillo impulsor de Jansen ante su exequipo.



Por los Azulejos, Addison Barger conectó su segundo cuadrangular, Vladimir Guerrero Jr. su quinto y Nathan Lukes su tercero, todos ante Littell. Bo Bichette bateó tres hits.