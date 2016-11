Daniel Ortega se perfilaba ganador en Nicaragua

07/11/2016 12:00 AM - AP

Managua. Al cierre de los colegios electorales en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega se acercaba anoche a su tercera reelección consecutiva. Sin contrincantes reales que le hagan sombra, antes de que comenzaran a surgir los primeros datos oficiales la única duda era el margen de su victoria y si la exhortación de los opositores a boicotear los comicios había tenido efecto.



Ortega, ex comandante guerrillero a punto de cumplir 71 años y líder del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y su compañera de fórmula y de vida, Rosario Murillo, aspirante a la vicepresidencia, destacaron el carácter pacífico de la jornada y la importancia de que sean nicaragüenses, y no extranjeros, los que controlen el proceso.



“Estas elecciones han sido acompañadas por periodistas locales y del mundo, así como expertos electorales de nuestra América para acompañar a la autoridad, no para suplantarla”, afirmó el mandatario, que se había negado a que hubiera misiones oficiales de observadores internacionales, pero finalmente accedió a una limitada presencia de miembros de la OEA.