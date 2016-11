Castro, Cozens y Rodríguez se lucen en victoria de las Águilas

08/11/2016 12:00 AM - Cynthia Morillo

Con dos potentes jonronesde Dylan Cozens y Ronny Rodríguez, las Águilas Cibaeñas vencieron 3-1 a los Toros del Este, en un partido del torneo de béisbol otoño invernal celebrado en el Estadio Cibao. Con la victoria, el equipo cibaeño logró puso su foja en 8-8. En cambio, con la derrota, los romanenses colocaron su marca en 3-12. Las Águilas dominan la serie particular ante los romanenses, 3-0. Fue la quinta derrota consecutiva, y ahora se encuentran a siete juegos y medio de del primer lugar.



La victoria recayó sobre Ángel Castro (1-1), quien trabajó durante cinco entradas de una carrera, tres imparables, una transferencia y abanicó a cuatro. El lanzador perdedor fue Raúl Valdez (1-1), quien laboró durante siete episodios de tres carreras (dos jonrones), tres indiscutibles, dos boletos y ponchó a cuatro. Josh Judy se acreditó su quinto salvamento de esta justa.



El desafío se mantuvo sin anotaciones hasta el cuarto cuando después de un out, Juan Carlos Pérez negoció boleto y frente a los envíos del zurdo Valdez, Cozens, que batea a la zurda, conectó un bambinazo que voló la verja del prado central. Zolio Almonte bateó un rodado a manos del campo corto, Leonardo Reginatto. Con dos outs, Ronny Rodríguez disparó su tercer jonrón de la campaña para colocar la pizarra 3-0.



La tropa taurina descontó en el inicio de la quinta ante Castro. Miguel Olivo se embaso tras ser golpeado y con dos outs, logró anotar producto de un rodado de Manuel Margot que no pudo fildear el antesalista, Diego Goris.



Leones y Estrellas



Al cierre de esta edición, el encuentro entre los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales, que inició con una hora y cinco minutos de retraso en San Pedro de Macorís, se encontraba 3-2, a favor de las Estrellas en la séptima entrada.



En Santo Domingo, el partido entre los Gigantes y el Licey fue pospuesto por las prolongadas lluvias caídas en esta zona, donde llovió desde tempranas hora de la tarde. También ayer la Liga Dominicana de Béisbol anunció que el partido pospuesto del pasado domingo entre Estrellas y Gigantes será efectuado este jueves 10 a las 7:30 en el Julián Javier, de San Francisco de Macorís.