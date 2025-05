Ciudadanos exigen investigación tras envenenamiento de perros en el Parque Mirador Sur

Santo Domingo, D.N., 12 de mayo de 2025. Durante el fin de semana, vecinos y usuarios de redes sociales alertaron sobre el envenenamiento de varios perros que habitan en el Parque Mirador Sur, administrado por la gobernadora Belinda Mastrolilli. El martes 6 de mayo, la protectora de varios de estos perros, Haidee Vargas, llevó alimento a cuatro caninos y los encontró en estado agónico; de inmediato los trasladó a un centro veterinario, donde lamentablemente tres de ellos fallecieron y la cuarta amaneció muerta la mañana de este domingo. La autopsia realizada a una de las perritas confirmó que el agente causante de la muerte fue un tóxico que provocó hemorragias internas y un sufrimiento intenso en las perras.

Según Vargas, algunos de estos perros viven en el Parque Mirador Sur desde hace más de 10 años, y han sido vacunados, esterilizados y alimentados diariamente por los vecinos del parque, pero sobre todo son cuidados por los policías del destacamento.

Desde enero de 2025, residentes y defensores de los animales han denunciado presiones por parte de la gobernación del parque para retirar a los perros, argumentando que “molestan” a los visitantes. Asimismo, han cuestionado la entrega de estos animales a una fundación de refugio que, a pesar de realizar actividades de recaudación en redes sociales, carece de los recursos necesarios para garantizar su manutención, lo que —según los denunciantes— expone a los animales a condiciones precarias.

La Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA) se pronunció de inmediato, calificando como deplorable el uso de veneno en un espacio público contra criaturas dóciles y sociables. En un comunicado, la federación solicitó al Ministerio Público y a la Policía Nacional que abran una investigación urgente y remitieron el caso a la Procuradora General, Yeni Berenice Jiménez, para garantizar el debido proceso y el esclarecimiento de responsabilidades.

En las redes sociales, cuentas como Club.doggie, @coljonhrod.cj y @esthefy_much2015 expresaron su indignación y advirtieron posibles manifestaciones de protesta si no se determina la verdad detrás de este “genocidio animal”. Numerosos usuarios han alzado su voz en defensa de los perros, cuyos protectores aseguran que llevan años conviviendo en el parque de manera pacífica.

La cuenta Club.doggie expresó; Señores pero saquen cuenta, desde hace tiempo qué quieren sacar a los perros del Mirador Sur y no han podido porque habemos personas que abogamos por ellos, somos su voz. Este ataque fue bien directo, dirigido específicamente a los protegidos de la policía. Le faltó poner ATT, la Gobernadora.

Oh Dios! Y la gobernación qué no los quería allá. Ustedes publicaron en enero de este año que ellos querían que los sacaran del parque y los llevarán a un refugio. Qué dice la gobernación sobre este genocidio? dice la usuaria coljonhrod.cj

Asimismo, de la cuenta de esthefy_much2015 manifestó que; perros inocentes que llevaban años viviendo en el lugar de manera tranquila. No sé por qué me huele que aquí tiene la mano metida la gobernadora del parque, su sueño es limpiar y sacar a los perritos del parque.

Frente a estos hechos, los vecinos y organizaciones de protección animal demandan la apertura de un expediente formal en el Ministerio Público, la revisión de los protocolos de seguridad en el parque y el compromiso de las autoridades para reubicar y garantizar el bienestar de los animales afectados. Hasta tanto se esclarezcan los hechos, la comunidad de Santo Domingo permanece atenta y unida en solidaridad con los perros del Mirador Sur.