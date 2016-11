WorldWide Seguros lanza plan de salud

08/11/2016 12:00 AM - El Caribe

WorldWide Seguros realizó el lanzamiento de su nuevo plan de salud internacional “Essence”, diseñado para brindar soluciones sostenibles a los asegurados. Este nuevo plan de saludo, que ofrece grandes beneficios, tanto en cobertura local como en internacional, fue presentado por Zanoni Selig, CEO y chairman del grupo asegurador, quien expresó que su objetivo es “brindar a los asegurados una cobertura a nivel mundial, a precio competitivo, y que sea sostenible en el tiempo, lo cual se logra a través del expertise de la empresa y el soporte de los servicios del Concierge, que se encarga de la contención de costos”.



Por su parte, el gerente general, Carlos Ramón Romero, anunció el crecimiento que ha experimentado la empresa durante 2016 y compartió la buena noticia del aumento otorgado por A.M. Best a la empresa WorldWide Medical Assurance, LTD Corp de una calificación de fortaleza financiera B++ y calificación de crédito de emisor “bbb”.