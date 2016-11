Concejo Edilicio dividido con presupuesto por alza de salario

Santiago. La discusión sobre el tema del presupuesto del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros ha dejado en veremos la aplicación del aumento salarial de los regidores y el alcalde, aprobado en julio del 2016. Para el 2017, los regidores han planteado un presupuesto de RD$1,600 millones, pero hay diferencias entre los ediles, en relación a si se contempla el aumento de los salarios.



En julio de este año, los regidores aprobaron un aumento de salarios de

RD$133,000 a RD$210,000 mensuales, para ser aplicado en el próximo presupuesto municipal, no obstante, hay una división entre los regidores.



Según ha explicado Nelson Abreu, regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por un lado, un grupo de regidores proponen que se contemple la aplicación de los aumentos aprobados en el presupuesto, pero que hay otros ediles que no están de acuerdo, es decir, que son partidarios, de que no se contemple aplicar el aumento de los sueldos.



Daysi Esmelda Díaz Salcedo, vocera del bloque del PRM, afirma que el proyecto del presupuesto está en la comisión de finanzas donde se evalúa, para luego tomar una decisión al respecto.



La profesora Díaz Salcedo dijo que en las discusiones sobre el tema no se ha debatido si se aplicarán los aumentos de salarios, para el presupuesto del año 2017.



Los aumentos aprobados por los regidores, muchos de los cuales salieron de la gestión en agosto de este año, también contempló un aumento para el alcalde, de RD$265,000.00, que gana en la actualidad a RD$450,000.00.



Sobre el tema el alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, se ha pronunciado en contra del aumento, no obstante, un grupo de regidores reclama que los incrementos deben aplicarse. En los próximos días se espera que el tema del presupuesto municipal sea presentado en el Concejo para su discusión definitiva.