El abogado Miguel Valerio, representante legal del empresario Antonio Espaillat, afirmó que su defendido se encuentra “muy tranquilo, muy centrado” ante el proceso judicial en su contra relacionado con el colapso del techo de la discoteca Jet Set.

Valerio declaró que Espaillat ha mostrado disposición total para colaborar con las autoridades y enfrentar con serenidad la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público depositará en las próximas horas.

Al ser abordado por la prensa, Valerio destacó que su cliente no tiene intención alguna de evadir la justicia. “Él está consciente de la situación, acudió voluntariamente al Ministerio Público y está a disposición del tribunal. No hay riesgo de fuga”, explicó el letrado, quien también recordó que el delito imputado es de carácter imprudencial, no doloso.

El abogado calificó como “inusual” que se imponga una medida coercitiva contra Maribel Espaillat, hermana del empresario, quien también resultó afectada en el incidente: “Ella casi pierde una oreja y su esposo está en estado crítico. Esta es una medida coercitiva atípica”.

Añadió que el proceso debe ser asumido con madurez, alejándose de la desinformación y el sensacionalismo: “No debemos convertir esta tragedia en un espectáculo de likes y fake news. Hay víctimas y un proceso legal que se debe respetar”.

Sobre la supuesta advertencia previa sobre el estado del techo, Valerio afirmó que ese punto forma parte de la investigación y se abordará oportunamente durante el juicio. Insistió en que se debe permitir que el proceso judicial siga su curso y que todas las partes puedan ejercer su derecho a defensa con respeto y altura.

Respecto a las medidas de coerción, señaló que los presupuestos procesales de su cliente están cubiertos y que presentarán más elementos en la audiencia. “Él no representa peligro para la sociedad, tiene arraigo y ha demostrado cooperación absoluta. No hay razón para imponer prisión preventiva”.

Finalmente, Valerio hizo un llamado a mantener el respeto hacia las víctimas, reconociendo el dolor que ha causado la tragedia. “Confiamos en que el proceso sea técnico, con argumentos y sin descalificaciones. El tribunal será quien decida lo justo”.

Por: Rosa Reyes