BC se desvincula de explotación minera en Cotuí

16/11/2016 12:00 AM - El Caribe

El Banco Central recibió a una comisión encabezada por el abogado Johnny Portorreal, quien dijo representar legalmente a unas 15 mil familias del municipio Zambrana, Cotuí, las cuales reclaman el pago de terrenos utilizados por la minera Barrick Gold. El abogado Portorreal expuso al contralor del Banco Central, José Manuel Taveras Lay; al subgerente general, Frank Montaño, y la consultora jurídica, Olga Morel, que dichas familias reclaman que en el contrato de concesión minera a la Barrick Gold que se formalizó en el 2008, el Banco Central de la República Dominicana se habría hecho responsable, junto a otras instituciones firmantes, “de ser el garante y sostén financiero de esa operación minera respecto a un depósito de dinero que tenían que hacer los concesionarios al momento de la firma” a favor de las familias afectadas. Los terrenos eran de la Rosario Dominicana, dice el Bancentral en una declaración de prensa.



La consultora jurídica del banco, doctora Olga Morel, explicó que el contrato a que se refieren, suscrito en el año 2009 con el Estado dominicano, Rosario Dominicana, Pueblo Viejo Dominicana Corporation, no incluye ninguna responsabilidad del BCRD de resarcir a terceros ni ser custodio de valores para tales fines: “Al contrario, desde el 2002, el Banco Central de la República Dominicana satisfizo al 100 % sus obligaciones y actualmente no tiene ninguna vinculación con la explotación de esos yacimientos mineros”. Señaló que quien lo desee puede consultar los contratos referidos, que son públicos, para que compruebe que el BCRD no tiene ninguna responsabilidad al respecto.