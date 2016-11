Gradúan jueces, defensores públicos y especialistas en distintas áreas

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) celebró este viernes su XV graduación ordinaria perteneciente a los programas de Formación de Aspirantes a Juez de Paz y postgrado, durante un acto encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), doctor Mariano Germán Mejía.

Durante la actividad celebrada en el Auditorio del Poder Judicial, fueron entregados 230 títulos académicos, correspondientes a los programas de formación de aspirante a Juez de Paz, aspirante a Defensor Público, Maestría en Derecho Judicial y la Especialidad en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales.

Los graduandos son 78 egresados del Programa de Aspirantes a Juez de Paz, 54 aspirantes a Defensor Público, 73 en Maestría de Derecho Judicial y 25 de la Especialidad en Redacción Argumentativa y Expositiva en Decisiones Judiciales.

Germán Mejía, quien es presidente del Consejo Directivo de la ENJ, destacó la importancia de la capacitación de sus recursos humanos para la correcta administración de justicia.

“Consciente de la importancia de la formación de su recurso humano para la correcta administración de justicia, el Poder Judicial dominicano respalda de manera decidida y constante la acción formativa y la capacitación de sus integrantes, a través de la Escuela Nacional de la Judicatura”, precisó.

Asimismo, destacó el papel desarrollado por la Escuela Nacional de la Judicatura en la formación de jueces, servidores judiciales y defensores públicos.

“El Poder Judicial no ha escatimado esfuerzos para que la Escuela Nacional de la Judicatura se posicione nacional e internacionalmente; que sea una institución de referencia, innovadora, un centro de pensamiento del más alto nivel, y sea percibida, como lo es en la actualidad, una de las Escuelas Judiciales que han cosechado más éxitos en toda Iberoamérica”, afirmó el magistrado Germán Mejía.

Exhortó a los graduandos a asumir su compromiso con el usuario y garantizarles una justicia que pueda transitar por el camino de la independencia, la transparencia y la excelencia.

“No se puede pensar en independencia interna y en una justicia abierta para todos, si no estamos en condiciones de dar decisiones bien fundamentadas, dictadas de manera oportuna, si no hay capacidad en los operadores, si jueces y juezas no están capacitados para administrar justicia, o si están acompañados de empleados mal formados y débiles en sus principios éticos”, enfatizó.

Mientras que la directora de la ENJ, doctora Gervasia Valenzuela Sosa, destacó la importancia de la capacitación que ofrece esa academia, y exhortó a los graduandos a no olvidar que son la imagen viva y la razón de la existencia del centro de formación.

“Esta institución existe por y para ustedes, que la fortaleza de la Escuela depende del brillo que ustedes le impregnen, tanto dentro de sus aulas como fuera de ellas. Que un error, una flaqueza en el apego a los valores y principios que sustentan sus profesiones, por pequeña que sea, los afecta a todos y mucho más a la imagen del sistema de justicia”, expresó Valenzuela Sosa.

La mesa principal del acto de juramentación la integraron el magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la SCJ, CPJ y del Consejo Directivo de la ENJ y de la Defensa Pública; licenciada Enil Gil, viceministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), licenciado Leonardo Recio Tineo, miembro del Consejo del Poder Judicial, licenciado Francisco Antonio Pérez Lora, presidente de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional.

También la magistrada Bionny Zayas Ledesma, jueza primera sustituta de Presidente Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de La Vega; licenciado Miguel Surún Hernández, Presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana; el jurista y académico Juan Francisco Puello Herrera, miembro del Consejo Directivo de la ENJ; doctora Gervasia Valenzuela Sosa, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura, y el licenciado Jacinto Castillo Moronta, subdirector de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Las palabras de agradecimientos fueron pronunciadas por Nidia Victoria Jorge Taveras, quien obtuvo la calificación más alta de los graduandos del programa de aspirantes a juez y jueza de paz; así como de la Maestría en Derecho Judicial y de la Especialidad en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales, mientras que el licenciado Amaurys Yoryi Oviedo Liranzo dio las gracias en nombre de los graduandos del programa de formación de aspirantes a defensor público.

Esta es la tercera graduación de la Escuela como Instituto de Estudios Superiores Especializados, reconocimiento que la institución ostenta desde abril del 2012.

Desde el año 2001 hasta la fecha han culminado 17 promociones de aspirantes en el programa de Aspirantes a Juez de Paz, con 401 egresados; 13 promociones de Aspirantes a Defensor Público, con 295 egresados; 5 de Aspirantes a Trabajador Social, con 31 egresados; y 6 a Investigador Público, con 52 egresados.

La ENJ es una institución adscrita al Poder Judicial que nace con la promulgación de la Ley de Carrera Judicial Núm. 327-98, del 11 de Agosto de 1998, como encargada de formar y capacitar a todos los miembros del Poder Judicial.