Murray clasificó en la Copa Masters al vencer a Wawrinka

Andy Murray conservó el primer puesto del ranking mundial del tenis, al menos por otro día. El campeón de Wimbledon se clasificó a las semifinales de la Copa Masters al derrotar ayer por 6-4, 6-2 a Stan Wawrinka. Murray, que necesita obtener un resultado mejor que Novak Djokovic este fin de semana para cerrar el año como número uno del ranking mundial, quebró el saque de Wawrinka al final del primer set y dos veces en el segundo. “Siento que estoy jugando bien”, dijo Murray.



“Hoy (ayer) jugué mucho mejor que hace un par de días. Físicamente, me siento bien. Así que estoy entusiasmado por jugar el fin de semana”. Murray desplazó a Djokovic de la cima de la clasificación en el Masters de París, pero el serbio todavía recuperar el trono si supera el desempeño del británico este fin de semana. Djokovic ya se clasificó a las semifinales.

Murray jugará hoy contra Milos Raonic, mientras que Djokovic chocará con Kei Nishikori.



“(Raonic) obviamente tiene un tremendo saque, trata de imponerse con sus tiros. Se acerca a la red cuando tiene la oportunidad. Creo que le agradan las condiciones aquí, es una cancha un poco más rápida”, comentó Murray. “Uno usualmente no tiene muchas oportunidades de enfrentar a jugadores con saques tan potentes. Entonces uno tiene que aprovechar las oportunidades que tienen cuando enfrentas a alguien así”.



Murray ha ganado sus seis enfrentamientos contra Raonic este año, incluyendo en triunfo en tres sets en la final de Wimbledon. “He podido generar buenas situaciones en los partidos, y cuando he tenido las oportunidades, he sido bastante efectivo”, indicó Murray. “Mañana (hoy) tendré que hacer lo m ismo si quiero ganar”. En un partido preliminar en la Arena O2, el hermano de Murray, Jamie, aseguró terminar el año como número uno en el ranking de dobles, junto con Bruno Soares.