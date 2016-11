70% de usuarios de drogas recreativas caen en la adicción

La población dominicana está expuesta al uso de drogas que por su condición legal, como el alcohol y el cigarrillo, de hecho son las puertas para que el 70% de quienes las consumen de forma recreativa pasen a convertirse en consumidores regulares y se coloquen a tan solo un paso de la adicción. El alcohol y el cigarrillo son para la población dominicana, e incluso la mundial, dos asesinos silentes que matan por su alta incidencia en la salud física, como es el caso de la cirrosis hepática, en el caso del primero, y el cáncer de pulmón, en el segundo. El consumo de alcohol, además, se refleja directamente en las estadísticas de violencia y los accidentes de tránsito.



De acuerdo con estadísticas manejadas por Hogar Crea, de cada 100 personas que consumen sustancias consideradas recreativas, 70 tienden a convertirse en consumidores regulares y 20 caen en la adicción, considerándose usuarios problemáticos. Los restantes 10 logran mantenerse como consumidores casuales.



A esto se suma el hecho de que clínicamente se ha demostrado que un porcentaje de las personas que usan drogas como el alcohol y la marihuana de forma recreativas desarrollan una predisposición genética a convertirse en adictos a otras sustancias.



¿Por qué recreativas?



El supervisor regional de Hogar Crea, Igor Peguero, dijo que hoy día en el país se están usando de forma recreativa drogas como marihuana (considerada una droga blanda), el crack y algunas metanfetaminas como el éxtasis.



“Por lo regular cuando se habla del uso recreativo es porque se considera que no hay un abuso en el uso de la sustancia, pero esa es la frontera entre la recreación y la adicción, por eso la marihuana es considerada como la droga recreativa por excelencia en el mundo”, sostuvo Peguero.



Pero el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia explicó que la droga es un problema médico y lo han querido llevar a ser un problema social y de la ley, y en ese sentido señaló que el adicto no es un delincuente, sino un enfermo para el que no hay camas en los hospitales de República Dominicana.



Dijo que la droga se identifica médicamente a través de exámenes, variables genéticas y marcadores genéticos que se pueden investigar para saber si un paciente es adicto o no, puede desarrollar adicción o no, y es por eso que considera que se debe tener en cuenta identificar los jóvenes que tienen una predisposición genética a desarrollar algún tipo de dependencia de las sustancias.



No obstante, sostiene que el país ha fallado en el trato a las drogas, sobre todo los profesionales de la psiquiatría, ya que hablan de drogas de forma general y no es lo mismo hablar de marihuana que hablar de heroína, metanfetamina o cocaína.

“Es un deber de nosotros y hemos fallado todos, incluso los presidentes del país. Ninguno ha podido realmente establecer una política real y de conocimiento a lo que es el problema de las drogas”, declaró Guerrero Heredia.



¿Qué dicen las estadísticas?



Un estudio presentado en el Centro de Solidaridad “Proyecto Hombres”, de la Iglesia católica, dice que en la sociedad dominicana la prevalencia en el consumo de alcohol es de un 66.7%, en el cigarrillo 14.95%, en los tranquilizantes 15.16%, en los estimulantes como las anfetaminas 8.7%, en sustancias inhalables 1.61%, en la marihuana 1.58%, en la cocaína 0.47%, el crack 0.37%, éxtasis 0.33%, y en los opiáceos, como la heroína y la morfina, un 0.16%.



Pero al referirse al tema de las estadísticas, el psiquiatra Guerrero Heredia explicó que en el país no hay estadística, sino comparaciones, sobre esto precisa que “en el país se hizo un pequeño estudio diciendo cuál es la droga que más se usa, y obviamente la marihuana está por encima del 70% de las drogas que se usa, luego está la cocaína, el crack, la heroína, morfina, el éxtasis, el molly, el LSD y otras drogas”.



“La heroína inyectada está comenzado a crecer en República Dominicana. Realmente el problema de las drogas es que es barata. La droga es más barata que tomarse un trago en los sitios ricos de este país”, subrayó Guerrero Heredia.



Gran impacto en el país



Sobre el uso de drogas recreativas en el país, Igor Peguero observó que hay una gran cantidad de jóvenes con trastornos mentales, fruto del uso puro y simple de drogas como la marihuana, de la que dijo existe toda una estructura detrás.



“Lamentablemente hay toda una estructura detrás de la marihuana, como lo hubo hace 60 años con el alcohol y más de 100 años con el tabaco, y al final lo que viene es que la marihuana la van a legalizar, pero eso no quiere decir que no va a provocar tanto daño como lo hace el alcohol”, expresó.



Cree que la estructura que está detrás de la legalización de la marihuana no toma en cuenta el daño potencial del uso legal de la droga, sino la inmensa cantidad de dinero que se moverá.



Observó que a nivel internacional se plantea el enfoque justificativo de la legalización de las drogas recreativas y la marihuana sobre la base de la reducción del daño, por lo que se plantea que si una persona consume y no roba ni falta al trabajo ni se enferma entonces no representa un costo social.



“Eso no quiere decir que el problema no exista”, apuntó, “y es en esa razón que no hay una dirección clara de qué hacer, porque “unos dicen que no hay un problema grande y otros dicen que sí”.



Promover políticas públicas y colectivas



El supervisor regional de Hogares Crea, Igor Peguero, dijo que existen políticas que se pueden implementar para que los jóvenes no caigan en la adicción de sustancias. “La prevención es individual. Aquí lo que hay que promover son políticas públicas y colectivas, porque la promoción es más colectiva y este problema de la adicción es un problema social, no se puede tratar con un enfoque individual. Aquí lo que se debe hacer es una real y verdadera promoción desde el Estado porque este es un problema de Salud Pública”, sostuvo. Peguero señaló que entre las políticas que se deben implementar están el cambio de las leyes; cambio de los enfoque fuera de lo que es el tratamiento en vez del combate ante diferente tipos de caso; se necesitan más profesionales que trabajen en este tema.