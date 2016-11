La Canciller alemana Merkel se presentará a cuarto período

21/11/2016 12:00 AM - AGENCIAS

Berlín. Angela Merkel, quien dirigió Alemania a través de varias crisis globales como su primera mujer jefa de gobierno, dijo el domingo que se postulará a un cuarto período como canciller en las elecciones del año próximo.



Después de una reunión con la jerarquía de su Partido Demócrata Cristiano, Merkel dijo a la prensa que “medité esta decisión interminablemente, pero estoy dispuesta a postularme una vez más”, y añadió que “quiero servir a Alemania”.



Merkel que esperaba fuertes cuestionamientos de la izquierda y la derecha, a medida que la sociedad alemana se polariza.



“Esta elección será disputada, como ninguna elección desde la reunificación de Alemania Occidental y Oriental en 1990, sostuvo.



Merkel, la jefa de gobierno dominante en Europa, pidió mesura en cuanto a las expectativas sobre lo que puede lograr.



“Eso de que todo depende de mí, sobre todo después de las elecciones en Estados Unidos, me honra, pero al mismo tiempo me parece grotesco y exagerado”, dijo.



“Ninguna persona, ni siquiera la de mayor experiencia, puede torcer las cosas en Alemania, Europa y el mundo más o menos para bien, y menos aún el canciller de Alemania”.



La canciller de 62 años dijo que también se postulará a la reelección como presidenta del partido Unión Demócrata Cristiana, que realiza su congreso en diciembre. No enfrenta una oposición seria dentro del partido.



Si gana en 2017 y completa su cuatrienio, Merkel igualará el récord de posguerra de su mentor Helmut Kohl, de 16 años en funciones.



Merkel, con un título universitario en física, es la primera jefa de gobierno que ha tenido Alemania