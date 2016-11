Castaños Guzmán asume y elogia la labor de Rosario

22/11/2016 12:00 AM - Genrris Agramonte

Al tomar posesión como presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán dijo que su misión en ese organismo es garantizar las elecciones del 2020, resguardar el Registro Civil y preservar la Cédula de Identidad y Electoral.



Inmediatamente fueron juramentadas las nuevas autoridades de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, Carmen Imbert Brugal, Roberto Saladín, Henry Mejía y Rosario Graciano se trasladaron a la sede de la JCE donde fueron recibidos por los titulares salientes.



También fueron recibidos y posesionados los suplentes José Miguel Minier, José Lino Martínez, Luis García, Rafael Evangelista Alejo y Juan Bautista Cuevas.

Los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral fueron posesionados en una ceremonia sencilla celebrada en la presidencia de esa entidad y encabezada por una comisión especial presidida por el vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez, e integrada por los senadores Amarilis Santana, Rubén Darío Cruz, Amable Aristy Castro y Rafael Calderón.



Personas capacitadas



En unas breves palabras, Castaños Guzmán dijo que el órgano electoral estará integrado por personas tan capacitadas como las salientes, al tiempo que resaltó el trabajo realizado por la pasada Junta.



Previamente, al ser juramentado en el Senado, Castaños Guzmán dijo que no se puede perder de vista que la nueva junta fue designada para organizar y dirigir las elecciones generales del 2020, las cuales serán celebradas el tercer domingo de los meses febrero y mayo de ese año.



Sostuvo que los trabajos deben iniciarse de inmediato, “ya que aunque aparente distante, realmente el tiempo se nos hará corto para el cumplimiento cabal de tan importante tarea”.



Comentó que es una labor capital de la institución custodiar los atributos de la personalidad de los ciudadanos: nombre, domicilio, estado civil, los cuales son asentados en el registro civil al hacer constar los nacimientos y muertes de las personas, así como los actos solemnes del matrimonio, aparte de la identidad y nacionalidad de los individuos.



“La Junta Central Electoral controla la seguridad jurídica del origen de la familia dominicana, a fin de que nuestra nacionalidad no se diluya y se desmorone por falta de celo legal en el otorgamiento de la misma”, agregó Castaños Guzmán.



Elogios a Rosario



El nuevo presidente de la JCE elogió de manera especial el trabajo de su antecesor Roberto Rosario.



“Usted hizo su trabajo. Siempre le he dicho que su trabajo es su abogado”, agregó Castaños Guzmán.



También destacó la necesidad de que los nuevos miembros de la JCE se mantengan unidos para poder tener éxito en su misión. Es la tercera vez que Castaños Guzmán es juramentado como miembro de la JCE, en esta oportunidad como presidente de esa institución.



De su lado, al hablar en nombre de la JCE saliente, Roberto Rosario Márquez se puso a disposición de los nuevos miembros de la institución, tras señalar que traspasa sus funciones con la satisfacción del deber cumplido. Expresó que la JCE que están recibiendo los nuevos miembros, en sentido general, es muy diferente a la que él recibió en el 2006, donde fue electo miembro y presidente de la Cámara Administrativa.

“En lo esencial, ha sido transformada en una institución de servicios públicos”, indicó Rosario.



Senado juramenta a los nuevos miembros



Los miembros de la JCE y sus respectivos suplentes fueron juramentados y recibieron su certificado de manos del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, para el período 2016-2020, luego de ser escogidos por el Pleno Senatorial en la sesión del pasado miércoles 16 de noviembre. Al tomarle el juramento, el presidente de la Cámara Alta les instó a realizar sus funciones “con respeto a la Constitución y las leyes, y cumplir digna y fielmente” los demás deberes del cargo durante el período para el cual fueron designados.



Dice impulsará leyes electoral y de partidos



Castaños Guzmán dijo que los nuevos miembros asumen la responsabilidad de impulsar el consenso para la aprobación de las leyes electoral y de partidos políticos, con la finalidad de asistir y auxiliar eficazmente a los partidos y agrupaciones políticas, contribuyendo a consolidar su democracia interna mediante la transparencia y el respecto de sus estatutos en sus convenciones y primarias, reglamentando campañas electorales con transparencia en el financiamiento y sin abuso de los recursos públicos.