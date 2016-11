Fernando Fernández: “Danilo está trabajando para reelegirse y eso va a dividir al PLD”

El dirigente y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fernando Fernández, aseguró que el presidente Danilo Medina está trabajando para reelegirse y que eso plantea una división inminente en el partido oficial.

“Yo no sé si habrá otra aventura en el partido, me refiero a la reelección, si viene otra aventura reeleccionista yo lo que veo es al partido dividido, se divide. Todo apunta a que el proceso reeleccionista se va a producir, yo siento los vientos reeleccionistas, y eso me dice a mí que habrá un rompimiento en el PLD”, dijo Fernández de manera reiterada.

El exdirector de Aduanas y por más de 30 años íntimo colaborador político del presidente Danilo Medina, dijo que una de las señales de las intenciones del gobernante de buscar una tercera presidencia consecutiva es que ha duplicado las “visitas sorpresa”. “Ahora no han salido con las encuestas todavía, pero el presidente está duplicando sus visitas sorpresa. Don Juan (Bosch), uno de los indicadores que observaba para saber si Joaquín Balaguer quería seguir, era la frecuencia con que Balaguer salía a la calle. Yo lo que digo es que ese comportamiento del presidente alienta a unos funcionarios que él tiene ahí al continuismo”, dijo.

Agregó que otra señal de las intenciones de Medina de ir por la reelección fue su juramento de que nunca volvería a buscar la Presidencia de la República en una asamblea del PLD. “Usted recuerda un juramento que hizo Danilo por Dios de que no volvía, quién le pidió que jurara eso, nadie, nadie se lo estaba pidiendo, entonces empiece por ahí. Danilo es un hombre pragmático, él va a trabajar para la reelección, si se da, que bueno, si no se da bueno, que lo intente, pero él nunca va a decir que se va a reelegir. Él está trabajando para eso”.

En el 2014, el gobernante en un acto público e igualmente sin que nadie le preguntara dijo que no tenía ningún interés de reelegirse “ni de ser líder, ni nada que se le parezca”.

Según Fernández, los aprestos reeleccionistas conducirán a una división dado que en esta oportunidad Leonel Fernández está obligado a buscar de nuevo la candidatura presidencial de su partido porque de lo contrario demostraría que no tiene liderazgo político. ‘Esta vez Leonel Fernández no es que él esté dispuesto, es que yo siento que esta vez él no tiene salida, ahora o nunca, si el permite que se le imponga de nuevo la relección dentro del PLD entonces él no es un líder político”, consideró.

Refirió que la reelección anterior de Medina tomó a Fernández por sorpresa porque “se confió demasiado, su gente se confió demasiado, nunca pensó, hay que decirlo, nunca pensó que Danilo podía, después de todo lo que dijo contra la reelección, ir a un proceso reeleccionista, yo mismo no lo pensé”.

Fernández consideró que Leonel Fernández no tiene opciones, pero que Medina tiene la opción de apartarse por el bien del PLD y del país.

El dirigente peledeísta dijo que ya los expedientes y la campaña sucia contra Leonel Fernández no van a funcionar porque se agotaron y convirtieron a Fernández en víctima. “Dos días antes de las elecciones había dos asambleas con las circunscripciones dos y tres. Íbamos para la asamblea con 400 personas y a alguien se le ocurrió que Leonel fuera al frente. Cuando Leonel entró eso se vino abajo. Leonel Fernández es el líder de este país, gústenos o no nos guste. Y ahora lo han convertido en víctima y no se puede olvidar que fue tres veces presidente de la Republica, y por más visitas sorpresa que usted haga, fue tres veces presidente”, subrayó.

Igualmente, dijo que entre los peledeístas hay un profundo sentimiento de decepción por los supuestos maltratos de que han sido víctima por funcionarios del gobierno.

“Yo estoy reuniéndome con el PLD, no estoy haciendo nada nuevo y en esas reuniones tengo que dar respuestas a inquietudes y preguntas y traumas, porque están ahí los traumas todavía. Yo dije y lo sostengo que hay funcionarios que son malagradecidos, son ingratos, porque hay que ser muy ingrato para después de un proceso electoral a tres días de tu ocupar un cargo tu empezar a botar seis personas y resulta que los seis son presidentes de comités intermedio del PLD”, se quejó por las cancelaciones de que han sido objeto peledeístas en varias dependencias públicas.

Dijo que hay peledeístas descontentos que han planteado pintar de negro los locales del PLD en protesta por el maltrato del que han sido objeto por funcionarios de la administración pública. Dijo que la mayoría de esas personas canceladas son militantes que tienen más de 30 años sirviendo en el PLD y que a la organización le han entregado su juventud y su vida.

“Yo los he frenado y les he dicho, compañeros estén tranquilos, esperen dos años porque en dos años inicia de nuevo la zafra por conquistar la Presidencia y cuando venga esa zafra ustedes tomarán su mejor decisión. Todo el mundo sabe que el PLD tiene dos fuerzas predominantes, Leonel Fernández y Danilo Medina”, dijo.

La reelección hizo al PLD irreconciliable

Fernando Fernández dijo que no es optimista de que el PLD se mantenga unido. “La reelección cambió todo, todo lo cambió, incluso las relaciones interpersonales cambiaron con este proceso reeleccionista, eso hizo al PLD irreconciliable”, se quejó el dirigente peledeísta y exdirector de Aduanas.

“Una de las razones fundamentales por las que yo me preste a evitar el rompimiento de Leonel y Danilo en el 2015, fue para evitar el vacío y evitar que fuerzas externas se aprovechen del vacío y dañaran al país. Pero ahora eso es inevitable y todavía la oposición no está preparada para pescar en ese mar revuelto’, reflexionó ante un posible cisma en el partido oficial.

Según Fernández, el presidente Danilo Medina comenzó sus acciones para reelegirse en el 2013, específicamente con el tema de la Barrick Gold. “Ese triunfo político y económico del presidente, a partir de ahí, los fanáticos de la reelección tomaron aire y a partir de ese triunfo, empezaron las encuestas, la popularidad del Presidente que estaba casi rebasando el 98%. Todos los días salía un compañero nuestro del Palacio con una encuesta”, refirió.

Dijo que para las elecciones del 2000 Leonel se negó a modificar la Constitución para reelegirse y que eso enfrentó a Medina y Jaime David Fernández Mirabal por la candidatura presidencial del PLD. “Qué hizo Danilo cuando sucedió ese episodio, se apartó de la secretaria de la Presidencia y yo era asistente de él en ese momento, ganamos la candidatura, perdimos las elecciones, pero el primero que salió en el 2004 a decir que Leonel tenía que ser el candidato fue Danilo”, refirió.

“En el 2007 Danilo decidió enfrentar a Leonel y salimos de nuevo del Palacio y lo que catapultó a Danilo fue su decisión firme de buscar la Presidencia. En ese proceso de enfrentamiento ocurren muchísimas cosas y todo ese encono se acumula y de todo lo malo se acusa al jefe, entonces ellos acumularon esas animadversiones, pero eso nunca alcanzó los ribetes de algo irreconciliable, pero ya si los tiene, porque se cruzaron rayas de Pizarro”, consideró.

“Lo de Roberto fue un pacto infame”

Fernando Fernández achacó la derrota de Roberto Salcedo en la capital a un “pacto infame”. “En la circunscripción tres Danilo sacó 63%, Reinaldo 52% y Roberto un 47%, algo raro hay”, dijo. “Yo no sé si bajó línea, pero hay algo raro y fue cierto que los delegados de diputados tenían un gafete de los diputados y de David Collado, hay fotos de esos. Por eso digo que hubo un pacto infame, el PLD fue traicionado, porque la sindicatura no era de Roberto era del partido”, dijo. Fernández ofreció sus declaraciones en el programa Hilando Fino que conduce el periodista Salvador Holguín.