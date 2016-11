También están “en la banca”



Señor director: Mientras nuestra clase política gobernante y dominante, los de gobierno y los de oposición, se ponen de acuerdo (¿se pondrán?), para una necesaria tregua política, que le sirva entonces para dedicarse todos juntos a combatir, enfrentar y buscar soluciones a las secuelas por la gran avalancha de lluvias sin precedentes caídas en las últimas semanas sobre casi todo el territorio nacional, secuelas que implican muchas pérdidas, en lo humano, físico, social, económico e infraestructural, repito, mientras esto sucede, aprovecho para comentar sobre algo eminentemente político:



En días pasados leí una crónica en la que se daba cuenta de la queja de Ismael Reyes, del Partido Democrático Institucional (PDI), por el hecho de que estando entre los muchos que apoyaron al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a Danilo Medina, para su reelección en las pasadas elecciones, todavía están “jalando aire”, esperando ser tomados en cuenta para integrar el tren gubernamental. Resulta y viene a ser que no sólo los de Ismael Reyes están a la espera.



Ahí está el Consejo Presidencial Balaguerista, que lo que tiene viene desde antes de las elecciones. Johnny Jones, Liga Municipal Dominicana; Marino Collante, Portuaria; Modesto Guzmán, Instituto Postal; Alexandra Izquierdo, Oficina Nacional de Estadísticas.



Pero hay otros prominentes miembros de este agrupamiento político que hicieron grandes aportes a la causa reeleccionista, lo que le costó el acoso y la expulsión de su partido, el Reformista.



Por ejemplo, José Ramón González Pérez, Luis Toral y Joaquín Ricardo, éste último, emblema del balaguerismo-reformismo, uno de los hombres más apacibles de la política vernácula, entre muchos otros, están en el banco, esperando ser llamados a juego.



Se ha dicho y reiterado que no hay camas para tanta gente o, que no hay sombreros para tantas cabezas. Cierto. Pero no menos cierto es que fue mucha gente, muchas cabezas, las que hicieron sus aportes para que el PLD y Danilo Medina siguieran gobernando el país. Señoras y señores, sigan esperando. La esperanza nunca debe perderse.

José Vicente Calderón

Ciudadano



Caos en el tránsito



Señor director: El procurador dice que la falta de conciencia ciudadana es el principal problema en el sistema vial. Creo que está equivocado, porque el problema del tránsito es la falta de consecuencias para los infractores. Si alguien viola la ley y no le pasa nada volverá a violarla. Primero se necesita una nueva ley y luego más agentes de tránsito.

Alexis fernández

Ciudadano