Rainieri advierte a Gobierno sobre cambio de reglas

El empresario Frank Rainieri advirtió que para mantenerse competitivos los gobiernos no pueden cambiar de improviso las reglas establecidas, refiriéndose a medidas que vinculan distintos sectores de la sociedad. ‘‘Los gobiernos no pueden inventar y cambiar de rápido las reglas porque siempre tendrán una excusa para decir que lo necesitan”, enfatizó el empresario.



Señaló la importancia que representa para el país el sector industrial: “La industria es demasiado importante en nuestro país para que ningún dominicano piense en afectarla, porque afectaría a millones de dominicanos”.



Rainieri dijo, sin embargo, dijo que se mantiene esperanzado en que el Gobierno mantenga una política de desarrollo coherente. Señaló como ejemplo la ley de promoción de turismo que permite que se invierta en el país.



“Existen leyes de largo plazo y el capital está dispuesto a invertir en República Dominicana. La ley de promoción de turismo no tiene sobresaltos. Eso representa una política de desarrollo coherente, las reglas están claras”, manifestó.



Rainieri expresó que con el crecimiento de otros polos turísticos como Cuba, México, Jamaica Colombia y Panamá el país debe prepararse para ser competitivo y mantener la paz y cohesión social.



Agregó que para que se cumpla el objetivo de los 10 millones de turistas que visiten el país al final del presente cuatrienio se deben fortalecer las leyes.



“Hemos demostrado que podemos competir, pero para competir no son los hoteleros, es la República Dominicana, recordemos que hay que cuidar al turista y mantener la paz social”.



Asimismo, expresó que con la apertura del complejo Now Onyx ya son 4 mil habitaciones que se abren en los últimos meses en Punta Cana.



“4 mil habitaciones significan 6 mil empleos directos de alto nivel, porque los ingresos del sector turismo son más elevados que otros sectores”, manifestó el empresario turístico.



El empresario habló al ser abordado por la prensa, previo a la inauguración de la estructura turística.