En el Este temen a ocurrencia de otros aguaceros

25/11/2016 12:00 AM - Wander Santana

En las comunidades del Este del país en donde las lluvias caídas recientemente habían provocado inundaciones, ayer el ambiente comenzaba a tornarse normal, sin embargo todavía eran visibles los daños en infraestructuras y preocupación ante posibles nuevos aguaceros. El municipio del Valle de la provincia de Hato Mayor fue una de las zonas más afectadas de esa demarcación. Debido a las lluvias, allí colapsaron los puentes de la sección Arenita y dejó algunas comunidades incomunicadas. También colapsó el puente de Jaguera y el de Janigua, sin embargo el síndico de ese municipio, Félix Gutiérrez, andaba recorriendo la zona y repartiendo raciones de alimentos crudos, además de mosquiteros en toda la zona afectada para llevar algo de tranquilidad a la gente. Este dijo que coordina con el Ministerio de Obras Públicas para la reparación de los puentes derribados.



Durante un recorrido realizado por elCaribe por la zona Este también se contactó que hay parte del tramo carretero que comunica a Hato Mayor con el municipio de Sabana de la Mar que quedó en muy mal estado, con parte de la vía agrietadas y algunos hoyos. En Sabana de la Mar, los pobladores del barrio La Javilla que se habían ido a casas de familiares después de que el río Yabón inundara sus hogares, ayer retornaron y comenzaron a limpiar sus residencias.



En esos pueblos se notaba un buen dinamismo de los trabajadores de Obras Públicas, las autoridades municipales, la Defensa Civil y el Plan Social de la Presidencia, entre otras instituciones realizando operaciones en esa región para devolver la normalidad a las zonas afectadas.



En el municipio de Miches, en la provincia el Seibo, la crecida del río Cuaron afectó principalmente las plantaciones de arroz y platanares de los barrios 21 de Enero y La Colonia del Cedro. Todavía ayer se veían los suelos saturados.



También en el barrio Los Mameyes y La Gina de Miches, donde las lluvias provocaron inundaciones, ayer había mucha gente secando el agua, sin embargo, los residentes del lugar manifestaron estar vigilantes y preocupados ante la amenaza de que podrían ocurrir nuevas lluvias en los próximos días.



Durante todo el día de ayer en la región Este no se habían producido lluvias fuertes, situación que fue aprovechada por la gente para poner al sol la ropa y muebles de los hogares que se habían mojado con las crecidas de ríos o las inundaciones urbanas.



En Bávaro también se inundó



Ayer muchas casas del sector denominado “Haiti Chiquito”, ubicado en la zona de El Cortecito, en Bávaro, decenas de viviendas y calles permanecían inundadas por las aguas de las lluvias caídas recientemente. Muchas de las casas de ese barrio, habitado principalmente por nacionales haitianos, ayer permanecían vacías, ya que las autoridades tuvieron que sacar a las familias de esos hogares.



De las pocas personas que permanecieron en sus hogares, dijeron que no paran de “rogarle a Dios” para que las lluvias se detengan. Idealsa Luis forma parte de una de las pocas familias que ayer retornó a Haití Chiquito y junto con sus tres hijos comenzó a limpiar su casa, y a poner al sol, muchos de sus muebles que se mojaron durante la inundación. Dijo que en esa comunidad no es común la inundación, pero que en los últimos días las lluvias han sido excesivas.



Las autoridades municipales ayer trabajaban en el desagüe de esa zona y aseguraron que una vez terminen procederán a fumigar.



Alertan ante posible brotes de enfermedades



En los pueblos de la zona Este del país que fueron afectados por las lluvias, los comunitarios llamaron la atención de las autoridades para que inicien, cuanto antes la ejecución de acciones que ayuden a prevenir el brote de muchas enfermedades. Hasta ayer, los ciudadanos de las zonas afectadas habían manifestado que las instituciones municipales y del gobierno central se habían concentrado en distribuir alimentos y reparar carreteras afectadas, por lo que piden estar atentos también a la salud pública.