Otto causó daños a su paso por Nicaragua

25/11/2016 12:00 AM - AP

Managua. El huracán Otto pasó por una zona poco poblada del sur de Nicaragua, cerca de la frontera con Costa Rica, donde dejó daños en casas y edificios pero sin que las autoridades reportaran ninguna víctima.



No obstante, se mantenía el peligro de provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves. Según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Otto, de categoría 2, tocó tierra el mediodía del jueves en la costa nicaragüense cerca de la ciudad de San Juan de Nicaragua con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora (110 millas por hora) que posteriormente se debilitaron hasta los 155 kilómetros por hora).



Lumberto Campbell, delegado del gobierno para la emergencia, dijo que los efectos del huracán se podrán determinar una vez que vaya pasando por cada zona prevista. Sin embargo, aseguró que tomaron todas las medidas para evitar que los estragos fueran altos. “Hay daños en casas que estaban en zonas vulnerables, pero hasta ahora no hay muertos ni heridos”, dijo al Canal 4 de televisión.



El jueves por la tarde, Otto se encontraba a 100 kilómetros de San Carlos y se movía a 19 kilómetros por hora hacia el oeste, acercándose al lago Nicaragua por la zona cercana a la frontera con Costa Rica. El Centro de Huracanes preveía que saliera por el Pacífico el viernes por la mañana.



Las intensas lluvias que acompañan al meteoro ya causaron tres muertes en Panamá. Nicaragua, por su parte, decretó emergencia nacional en previsión de los efectos no solo del huracán sino también por el temblor de 7 grados que, aunque sin daños reportados de forma inmediata, sacudió Centroamérica el jueves por la tarde. El sismo tuvo su epicentro en el Pacífico frente a las costas de El Salvador. El Gobierno nicaragüense cerró todas las escuelas y había previsto evacuar a más de 10,000 personas, sobre todo de la zona cercana a la localidad de Bluefields, en la costa caribeña.





Costa Rica emitió alerta por 48 horas

Por su parte, el gobierno de Costa Rica declaró el alerta en todo su territorio por un periodo de 48 horas. La tarde del jueves, la Comisión de Emergencias costarricense indicó que hay 231 comunidades afectadas en la zona del centro norte del país, junto a la frontera nicaragüense, de las cuales 23 se encontraban aisladas por daños en carreteras.