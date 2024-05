Rebeca García en Venezuela: el caso de la acosadora de El Hatillo

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El nombre de Rebeca García se volvió tendencia dentro de las últimas horas en Venezuela debido a una serie de denuncias publicadas en X (antes Twitter) por acoso, hostigamiento e incluso amenazas de muerte.

Asimismo, las víctimas también precisaron que ella no es la única de su familia que cometía ese delito. Ahí entra el nombre de Francisco García, su hermano, quien también tiene denuncias por acoso a adultos y niños.

A causa de esto y de la presión social, el Ministerio Público de Venezuela designó a la Fiscalía 59 y 66 Nacional a investigar el caso, además de solicitar una orden de aprehensión en contra de los hermanos García.

acordada Orden de Aprehensión, solicitada por el @MinpublicoVEN, contra Rebeca Garcia y su hermano Francisco García, por los #Delitos de Promoción o Incitación al Odio, Exhibición de Pornografia de Niños, Niñas y Adolescentes y Agavillamiento



— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 8, 2024

Mientras tanto, el caso de Rebeca García y su hermano pica y se extiende, incluso más allá de las fronteras del país suramericano. Principalmente, por sus presuntos métodos de acoso denunciados por sus víctimas.

¿Quién es Rebeca García?

La «acosadora de El Hatillo» es el apelativo que recibió Rebeca García, debido a las múltiples denuncias presentadas en su contra. Durante el último 6 de mayo, la comunicadora social Anny de Trindade denunció, a través de su cuenta de X (antes Twitter), a García por acoso desde hace cuatro años.

«Desde 2020, aproximadamente, esta mujer me ha llamado de diferentes números de teléfono, escrito por Instagram. Insiste en mandarme regalos a mi trabajo e incluso me dejó un graffiti de Bello Monte», se lee en el tuit.

Tras la publicación de Anny, usuarias venezolanas de esta red social se sumaron a este acto y contaron sus casos personales, todos comprometiendo a Rebeca García. La artista venezolana Dani Barranco explicó que, en 2019, también sufrió acoso por parte de García y que, al denunciar, las autoridades no tomaron acciones al respecto.

Por su parte, Coco Aguirre denunció la hostigación constantemente por Rebeca desde hace 7 años. Además, indica que la denunciada logró ingresar a su edificio y treparse a su vehículo.

Mientras que Diego Vega Mata, productor audiovisual, asegura que García incluso amenaza de muerte a algunas de sus víctimas. Asimismo, dijo que, al denunciarla a las autoridades, estas indicaron que son incapaces de hacer algo al respecto, ya que tiene ella «problemas psiquiátricos».

¿Qué dijo el Ministerio Público sobre Rebeca García?

Al encontrarse con una serie de denuncias de la inacción de las autoridades frente a los casos de acoso que cometía Rebeca García, el fiscal Tarek William Saab designó a la Fiscalía 59 y 66 Nacional «para investigar y sancionar los escabrosos hechos ocurridos en El Hatillo».

Además, durante la noche del martes 7 de mayo, el Ministerio Público de Venezuela solicitó una orden de aprehensión contra Rebeca y su hermano, Francisco García, por incurrir en los delitos de «Promoción o incitación al odio, exhibición de pornografía de niños, niñas y adolescentes, y agavillamiento».

La «respuesta» del hermano de Rebeca García

Frente a toda esta polémica, Francisco García, actualmente solicitado por las autoridades venezolanas por acoso contra niños y mujeres, rompió el silencio tras las denuncias que se viralizaron en redes y que lo señalan a él junto a su hermana Rebeca García.

A través de varios mensajes en su cuenta de Facebook, Francisco García afirmó que no ha cometido ningún delito.

«Yo no he cometido ningún delito. Y no, estoy y soy más libre que tú. Jamás he acosado a nadie, no soy acosador. Y no me creo mejor que todos. Lo soy porque me lo gané, son órdenes de arriba, la corte suprema celestial», señaló Francisco García.

Asimismo, aseguró que está «muy sano» por lo que no necesita atención psicológica, como le dijeron en varios mensajes.

“Estoy muy sano gracias a Dios y a mi esfuerzo. Hace unos años sí estuve enfermo y tuve momentos de los que no quisiera acordarme y que no le deseo a nadie. No sufro de ningún trastorno mental. No tengo permiso para proporcionar información a humanos como tú, quizás si aprendieras de magia y te acercaras a Dios, te ganaras esos privilegios e incluso mi preciosa amistad», dijo.