Trump busca millones para juramentación

25/11/2016 12:00 AM - AP

PALM BEACH, Florida. En medio del ajetreo para formar gobierno, el equipo del presidente electo Donald Trump tiene su atención en conseguir decenas de millones de dólares para las festividades relacionadas con la toma de posesión en Washington.



Trump, que prometió durante su campaña “drenar el pantano” de corrupción de grupos especiales en Washington, fijó un límite de un millón de dólares para las donaciones corporativas y no habrá límite para los donantes individuales, de acuerdo con un funcionario en el Comité de Juramentación Presidencial con conocimiento directo de los planes de colección de fondos.



Al mismo tiempo, el comité de Trump no aceptará dinero de cabilderos registrados, siguiendo con su prohibición de contratar cabilderos para su naciente gobierno. Los nuevos detalles, confirmados el jueves a condición de anonimato porque el funcionario no estaba autorizado a discutir deliberaciones privadas, se conocen mientras Trump se reunía con su familia en su propiedad en Palm Beach.