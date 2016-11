Lajun habría hecho fraude para obtener terrenos Duquesa

La empresa Lajun Corporation, que alega ser dueña de los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa, pudo incurrir en falsedad de escritura para obtener el título de propiedad.



Así lo confirmó Héctor Féliz Féliz, presidente de la comisión permanente de contratos de la Cámara de Diputados, quien dijo que ya apoderaron un equipo para investigar el caso, porque presumen que la empresa cometió fraude para obtener el documento que la acredita dueña de los terrenos.



El legislador aseguró que el contrato de terrenos que presenta la empresa que administra a Duquesa, es el mismo que tiene en su poder el síndico del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, René Polanco, quien denunció que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) vendió a Lajun.



Esta situación también la había denunciado el ex síndico de la jurisdicción, Francisco Fernández, quien además pidió que se declarara de utilidad pública esos terrenos.

Según el alcalde Polanco, el CEA vendió por 50 millones de pesos unos 875 mil 773 metros cuadrados, a razón de 57 pesos el metro, del solar donde está ubicado el vertedero de Duquesa a José Antonio López, uno de los socios de la empresa Lajun que administra ese depósito de desechos.



Hay dos contratos



Sin embargo, el diputado Héctor Féliz aclaró que hay dos contratos de ventas de terrenos registrados en la parcela No. 9, distrito catastral No. 21, sección El Higüero, lugar, Duquesa.



El primero, que dice Lajun Corpration tener, es el mismo que tiene la alcaldía de Santo Domingo Norte, y que el diputado Radhamés González denunció que su título es falso, porque utilizaron un procedimiento ilegal para obtenerlo.



González había explicado que “Lajun obtuvo el título a través del Tribunal de Tierra, a pesar que el CEA dijo que no existía ningún expediente donde se pudiera notar que le habían vendido esos terrenos.



‘‘El segundo contrato es el que fue aprobado por el Senado el día 12 de octubre del año 2011, también registrado en la parcela No. 9, distrito catastral No. 21, lugar Duquesa.

Héctor Féliz aclaró que esos terrenos fueron vendidos por el CEA por 19 millones de pesos, y no por 82, como había informado por equivocación.



El presidente de la comisión de contratos dijo que la negociación de venta fue suscrita entre el Ingenio Río Haina y la empresa Granos Nacionales, S.A., y se trata de una extensión de terrenos de 177 mil 943.44 metros cuadrados. l

David Collado espera Congreso aclare caso





Sobre tema, el síndico del Distrito Nacional, David Collado, dijo que tiene que esperar que en el Congreso Nacional las comisiones que estudian el tema decidan como cuerpo legislativo, decisión que como cabildo respetarán.



Collado aseguró además que el vertedero de Duquesa es una problemática para el desenvolvimiento y el aseo urbano del Distrito Nacional, y el Gran Santo Domingo, por lo que hay que buscarle una solución.