Bonifacio fue el héroe de la victoria azul sobre las Águilas

Jorge Bonifacio se vistió anoche de héroe al conectar el hit de oro que le dio la victoria a los Tigres del Licey 3-2 sobre las Águilas Cibaeñas en el estadio Quisqueya Juan Marichal.



Con el triunfo, los Tigres (15-13), se colocaron a medio juego por encima de los Leones (15-12) quienes ocupan el segundo puestoy a uno y medio de los Gigantes (15-10), dueños de la cima de esta justa invernal. Fue la séptima victoria en casa por los Tigres con ocho reveses. Mientras, el conjunto cibaeño colocó su foja en la ruta en 5-11, el peor hasta el momento en el béisbol invernal.



Los grandes rivales, Tigres y Águilas se han enfrentado seis veces durante esta campaña. Los azules dominan la serie particular ante los cibaeños 5-1.



Los Tigres rompieron una cadena de seis derrotas en línea con la confiscación del juego ante los Gigantes del Cibao. El último partido que la tropa añil ganó fue el 16 de noviembre.



“Fue un partido muy bueno, en el que obtuvimos la victoria. Y más que ellos se encuentran detrás de uno, tenemos que ganarles los partidos”, expresó Bonifacio después del juego a través de la cadena azul de televisión.



Anderson Hernández, quien lideró la ofensiva azul que ligó 10 imparables, remolcó dos vueltas. Hasta el momento tiene seis impulsadas frente a las Águilas.



En un partido reñido desde el principio hasta el final, ambos conjuntos sumaron cinco errores y fueron revisadas tres jugadas, dos por el conjunto amarillo (2) y (6) y los

Tigres (8).



El relevista Jairo Asencio (1-1) fue el lanzador ganador tras laborar un episodio de una carrera y dos imparables. De todas formas, Asencio falló en salvar en el noveno episodio tras permitir la carrera del empate.



La derrota recayó sobre el veterano derecho Al Alburquerque (1-2), quien permitió la carrera de la victoria con apenas dos indiscutibles en una labor de dos tercios de entrada.



Con las acciones igualadas a dos por bando en el cierre del noveno, Sergio Alcántara conectó un inatrapable al bosque central. Marco Hernández se embasó en una jugada de sacrificio y error de Al Alburquerque. El dirigente amarillo, Manny Acta, apeló a los árbitros porque entendía que Hernández había corrido por dentro de la raya de primera, pero no tuvo éxito. El derecho Josh Judy entró en sustitución de Alburquerque y con hombres en tercera y primera, Bonifacio disparó un imparable remolcador que se internó en el prado derecho que dejó tendidas en el terreno a las Águilas.



Con los errores cometidos anoche, las Águilas llegaron a 52 errores en 31 juegos. La temporada invernal pasada cometieron 79 pifias.



Otros partidos

Al cierre de esta edición, el encuentro entre las Estrellas y los Gigantes en San Francisco de Macorís se encontraba 4-0 en el inicio del séptimo, a favor de los Orientales y fue detenido por lluvia.



Según las reglas del torneo, el partido es oficial desde la quinta entrada. Si el dueño de casa, como es el caso de este partido, está perdiendo, es oficial desde que ese conjunto completa el cierre de dicho episodio. Si es el visitante que está perdiendo, el choque es oficial desde que este equipo cumple con la parte alta del mismo quinto acto.



Estaba por verse cuánto tiempo esperarían los árbitros para tomar la decisión de dar por terminado el juego.



Ese mismo partido que debió iniciar a las 4:00 de la tarde sufrió un retraso de 55 minutos debido a que el autobús que transportaba a la los jugadores del equipo ve

rde presentó fallas mecánicas.



Aneury Tavárez inició la cuarta entrada para las Estrellas Orientales con su segundo cuadrangular de la campaña por el bosque derecho ante los envíos del abridor Alec Asher. Luego de dos outs y con un hombre en base, Fernando Martínez disparó otro estacazo de cuatro esquinas por el jardín derecho. En la séptima, los Orientales agregaron una vuelta producto de un jonrón por el bosque izquierdo-de Junior Lake.

Licey Águilas

3 2

ESTADIO QUISQUEYA

ÁGUILAS TB CA H CE BB P AVG.

R. Ynoa 3B 4 0 0 0 0 1 .214

R. Rodríguez 2B 4 1 2 0 0 0 .323

JC. Pérez RF 4 1 2 0 0 0 .292

JJ. Ruiz 1B 4 0 0 0 0 1 .188

Z. Almonte BD 4 0 3 1 0 0 .250

J. Lagares CF 3 0 0 1 0 1 .211

D. Robinson LF 2 0 0 0 0 0 .120

J. Camargo SS 3 0 0 0 0 0 .200

F. Peña C 2 0 0 0 0 0 .189

D. Richar PH/LF 1 0 0 0 0 0 .172

B. Powell D/LF 1 0 0 0 0 0 .226

R. Nanita PH/C 1 0 0 0 0 0 .000

S. Paniagua D/C 0 0 0 0 0 0 .000

Á. Franco PR/BD 0 0 0 0 0 0 .000

TOTALES 33 2 7 2 0 3 ----

LICEY TB CA H CE BB P AVG.

S. Alcántara SS 4 1 2 0 1 1 .313

M. Hernández 3B 4 0 0 0 0 0 .246

J. Bonifacio RF 4 0 2 1 1 1 .265

J. Francisco BD 3 0 0 0 0 1 .131

M. Rojas Jr. LF 4 2 2 0 0 0 .324

J. Marmolejos-Díaz 1B 3 0 1 0 1 2 .221

A. Hernández 2B 3 0 2 2 1 0 .258

L. Moore C 4 0 1 0 0 1 .188

E. Beltré CF 3 0 0 0 0 0 .161

D. Hernández PH/BD 0 0 0 0 0 0 .273

TOTALES 32 3 10 3 4 6 ----

EQUIPOS 123 456 789 C H E

ÁGUILAS 100 000 001 2 7 3

LICEY 010 001 001 3 10 1

SUMARIO: ERRORES: S. Alcántara en el 4to, R. Ynoa en el 5to, J. Lagares en el 6to, Al. Alburquerque en el 9no QUEDADOS EN BASES: Águilas (8), Licey (12) QUEDADOS EN BASES EN POSICION ANOTADORA: Águilas (4), Licey (6) DOBLES: Z. Almonte 1 (3) a L. Séptimo en el 7mo TOQUE DE SACRIFICIO: E. Beltré en el 5to, J. Lagares en el 7mo, M. Hernández en el 9no COGIDO ROBANDO: S. Alcántara en el 3ro, R. Rodríguez en el 8vo

ÁGUILAS BE IL H C CL BB P EFE

Á. Castro 18 4.1 6 1 1 0 3 4.08

J. Grullón 2 0.1 0 0 0 0 0 1.29

R. Rodríguez 5 1.1 2 1 0 0 3 2.30

N. Ogando 4 0.2 0 0 0 2 0 1.80

C. Pimentel 3 0.2 0 0 0 1 0 0.00

Al. Alburquerque P(1-2) 5 0.2 1 1 0 1 0 4.22

J. Judy 1 0.0 1 0 0 0 0 0.00

TOTALES 38 8.0 10 3 1 4 6

LICEY BE IL H C CL BB P EFE

M. Koch 21 5.2 3 1 1 0 1 0.54

L. Séptimo 2 0.1 1 0 0 0 1 1.08

R. Soriano 6 2.0 1 0 0 0 1 0.00

J. Asencio G(1-1) 5 1.0 2 1 1 0 0 4.21

TOTALES 34 9.0 7 2 2 0 3

Hora del primer pitcheo: 4:36 PM

Hora del último pitcheo: 7:57 PM

Tiempo de juego: 3 horas y 21 minutos.