Castro: una historia de amor al deporte

Fidel Castro murió la noche del pasado viernes a los 90 años. Desde 1959 que tomó el poder de Cuba, el deporte olímpico y el béisbol crecieron de gran manera.



Además, el mandatario siempre tuvo una relación estrecha con el Campeón del mundo, Diego Armando Maradona, quien siempre lo defendió a capa y espada, y alguna vez retó a Muhammad Ali que lo golpeara.



Durante el mandato de Castro en la isla, se llevaron a cabo un total de 15 justas olímpicas y su país se colgó un total de 77 medallas de oro, 65 de plata y 71 de bronce. En el boxeo destacaron grandes púgiles como Teófilo Stevenson, quien ganó tres preseas doradas consecutivas, al igual que en el atletismo; su máximo exponente fue Alberto Juantorena, quien ganó las carreras de 400 y 800 metros.



Pero el camino del béisbol cubano cambió de gran manera por el gran gusto que tenía Castro por este deporte, pues en su época escolar fue pitcher. Fue en Barcelona 1992, cuando la selección cubana de béisbol se colgó la medalla de oro al derrotar a Estados Unidos, luego de que un año antes, en 1991, albergaron los Juegos Panamericanos y se vio al mandatario apoyando a cada atleta cubano.



Apertura con USA

Fue a principios de este año, cuando se renovaron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que se vivió un partido entre Tampa y la selección cubana, en un juego emotivo y donde el deporte unió a estas dos naciones.



Fidel Castro no estuvo de acuerdo con la renovación de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones y tres días después de ese partido, escribió en una columna: “No necesitamos que el imperio nos dé nada”.



La relación entre Maradona y Castro siempre fue estrecha y alguna vez el argentino lo definió como “el más grande de la historia”. Cuando el mandatario cubano estaba en condiciones críticas, Diego Armando le mandaba cartas a Cuba a Castro y alguna vez las hizo públicas. “Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de años de sincera y hermosa amistad, es que la lealtad no tiene precio”, le escribió el 15 de enero del 2015. “El pasado 11 de enero salí de La Habana con la felicidad de saber que estabas bien y con el orgullo de ser portador, una vez más, de tu mensaje, de tu eterna amistad y de tu preocupación por los problemas del mundo”, le escribió.





El gran encuentro en la isla con Muhammad Ali

Fue en 1996 cuando Ali visitó la isla después de que la Cruz Roja Internacional organizó un viaje humanitario a Cuba y el elegido fue el norteamericano para liderar la delegación. La visita fue agradable y de muchas risas y Castro le pidió a ‘The Greatest’ que le pegara. “Golpéame aquí, dale”, le dijo el mandatario. El deporte cubano creció exponencialmente desde que Fidel Castro llegó al poder y ahora son referentes en distintas disciplinas.