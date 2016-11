Gina Mambrú: “Me defino como una guerrera”

Primero bailarina, luego aprendiz y estrella del voleibol. En cada etapa de la vida de Gina Altagracia Mambrú siempre ha estado claro que, sin importar las circunstancias, hay que mantenerse firme.



Las experiencias le han enseñado. Ella ha crecido y se ha desarrollado. A sus 30 años está más que convencida de que no importa si te caes 10 veces, lo que sigue es levantarse en 11 ocasiones.



“Me defino como una guerrera”, dijo Gina en una entrevista para el espacio Círculo de Grandes Ligas que se transmite los domingos por CDN a las 8:00 de la noche.



“He superado muchas pruebas en mi vida y, gracias a Dios, me he mantenido sin doblarme”, comentó la estelar atacante de las llamadas “Reinas del Caribe”, el estelar núcleo de voleibolistas que dignamente representan al país en playas extranjeras.



Tuvo la mejor maestra, su madre, Eusebia Casilla, quien se encargó de Gina y sus dos hermanos mientras su padre, José Manuel Mambrú, estuvo fuera del país por largo tiempo.



“Ella fue padre, madre, todo. Vi el sacrificio de ella y eso me marcó. Ella trabajaba como nadie se lo imagina y solo nos pedía que estudiáramos”, dijo.



“Por eso desde que pude, le compré su apartamento y limpié sus deudas”, expuso con tono de orgullo sobre su progenitora, la persona que maneja las finanzas de Gina. “Ella está al mando de la mayor parte. Estoy bien así”, agregó.



Mambrú creció sin su padre, pero le agradeció a su madre que nunca le sembró malos sentimientos hacia José Manuel. “Mami siempre decía que era nuestro padre y que sin importar que estuviesen juntos o no, nosotros debíamos quererlo.



Aunque yo tenía mis preguntas, imagínate, todo el mundo con sus padres, yo sin ver al mío, pude luego cerrar ese capítulo con mi padre y nos llevamos bien. Tenemos una bonita relación”, dijo.



Empezó tarde

Gina no empezó a jugar hasta los 15 años. Su sueño era ser bailarina clásica. Hasta los 14 años mantuvo esa meta hasta que un día en una cancha de Cristo Rey tocó la esféride del voleibol y nació un amor que ha dado momentos de todo tipo.



“El profesor me preguntó que si sabía jugar, le dije que no y que jamás lo había practicado. Empezó a entrenarme y hasta el sol de hoy”, dijo Mambrú, quien ha reforzado en varios países, entre ellos España, Italia, Puerto Rico y Japón y ha ganado buen dinero en su carrera.



Gina en 2010 tuvo una seria lesión en Perú. Un coágulo en su brazo izquierdo. Estaba en un avión con destino a República Dominicana y del aeropuerto a ser operada. En 2011, se lastimó su rodilla izquierda y pensó que su carrera se acabó. “Estuve sola y desesperada. Fue la gran prueba de mi vida, pero Dios me ayudó a superarla. Desde ese entonces me cuido más, mucho más y también he escogido mejor a las personas que están a mi lado”. Así habla una guerrera. l

Estará soltera hasta que aparezca la persona ideal



Durante su recuperación en 2011, Gina pasó por un momento sentimental difícil, ya que su pareja de entonces la dejó sola. “Fue un momento duro, pero de aprendizaje”, dijo.



Cuando ella volvió por sus fueros, esa persona quiso recuperar su espacio, pero ya era demasiado tarde. “No tenía nada que buscar”, manifestó Gina, quien es soltera y lo será “hasta que aparezca la persona ideal. Soy muy exigente. No me gusta perder tiempo ni que nadie lo pierda. Espero tener mis hijos, pero todo a su tiempo”.