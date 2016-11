Lidom confisca partido a los Tigres del Licey

28/11/2016 12:00 AM - El Caribe

El presidente de la Liga de Béisbol Profesional, Leonardo Matos Berrido, confiscó ayer el partido del pasado 22 de noviembre en el que los Tigres del Licey derrotaron 10-2 a los Gigantes del Cibao, pero usaron un jugador fuera de roster en la persona de Juan Miranda.



La resolución se amparó en el artículo 31 del reglamento del torneo 2016-17, que dice “Cuando un jugador entre a juego sin estar debidamente inscrito en el ROSTER DEL DIA, y ese juego es protestado por el equipo afectado, el Presidente de la Liga ordenará la confiscación del partido a favor del equipo afectado”.



“La forma imperativa en que está redactado el citado Párrafo I del artículo 31 – que no deja alternativa al Presidente de la Liga, puesto que le manda a ordenar “la confiscación del partido a favor del equipo afectado” – implica que el Reglamento asume, en buena lógica, el hecho de que un equipo ponga a jugar a un pelotero que no está inscrito en el ROSTER DEL DIA, afecta al equipo contendiente sin necesidad que haya que probar ni establecer otros daños”, escribió Matos Berrido en su resolución.



“Nosotros cometimos un error, es la primera vez que en mi carrera de más de 30 años veo una decisión así. Respetamos la decisión de nuestro presidente aunque reitero, 10-2, el error que se cometió, no fue un error para tratar de hacer daño o cambiar”, manifestó Junior Noboa, gerente del Licey.