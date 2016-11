Lluvias disminuirán a partir de hoy

28/11/2016 12:00 AM - Griselda Bueno

La Oficina Nacional de Meteorología y el COE informaron que a partir de hoy las lluvias disminuirán y se mantienen en alerta roja dos provincias.



El director del COE, Juan Manuel Méndez, explicó que en alerta roja están las provincias Montecristi y Duarte (en especial el Bajo Yuna), mientras que en amarilla están María Trinidad Sánchez y La Vega.



En tanto, en verde se encuentran: Sánchez Ramírez, La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, Valverde, Monseñor Nouel, Puerto Plata, El Seibo y Santiago.



El organismo explicó en su informe preliminar que 11,231 personas han sido desplazadas, 10,605 de estas a casas de familiares y amigos y 626 distribuidas en 12 albergues.



Contabilizó un total de siete carreteras y 14 puentes afectados y que 69 comunidades se encuentran incomunicadas.



Meteorología indicó que las temperaturas continuarán frescas, en especial durante la noche hasta primeras horas de la mañana, pudiendo tornarse más bajas sobre áreas de montañas



Lluvias inundan Santiago

Varios sectores de Santiago volvieron a inundarse este domingo con las fuertes lluvias que reiniciaron de forma intensa en esta zona. Las lluvias que desde el pasado jueves habían cesado volvieron a copar las principales calles y avenidas de la ciudad, ocasionando que muchos vehículos del transporte público quedaran varados con los pasajeros a bordo.



Asimismo, el recrudecimiento de las precipitaciones ayer ocasionó nuevos deslaves en la carretera turística Gregorio Luperón. La crítica situación de deterioro de la vía la cual es intervenida desde hace varios días, empeoró aún más con nuevos derrumbes que se produjeron en el tramo de Palo Quemado.



Energía y Minas

El Ministerio de Energía y Minas declaró de urgencia la compra de bienes necesarios para asistir a las comunidades en las que trabaja con su programa Cultivando Agua Buena en Santiago y que han sido afectadas por las lluvias, inundaciones y derrumbes de las últimas semanas. La ayuda del MEM impactará en las comunidades Cristo del Perdón, La Cumbre y Palo Quemado donde se produjeron daños en terrenos, viviendas, siembras y escuelas.

Piden alimentos y atención médica urgente





Residentes en esta comunidad de la provincia Duarte piden con urgencia alimentos y atención médica, ya que a algunos lugares no se puede acceder por las inundaciones.



Esta población se encuentra totalmente inundada por la crecida del río Yuna tras los torrenciales aguaceros de los últimos días.



El ingeniero Enmanuel Monción denunció a elCaribe que comunidades como El Aguacate no tienen comida porque no hay comunicación vía terrestre. Arenoso es la comunidad que visitó este sábado el presidente Danilo Medina, donde transitó por su calle principal observando que realmente sus habitantes están viviendo una situación difícil.